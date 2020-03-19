Как борются с угрозой паводка в пристоличных селах Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нынешние обильные снегопады в ряде пристоличных населенных пунктов с приходом тепла создали угрозу бурного половодья. В числе таких сел – Талапкер, находящееся в 15 км от Нур-Султана, где минувшей зимой выпало рекордное количество осадков. Поэтому противопаводковые мероприятия в населенном пункте ведутся в усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Основная угроза паводков здесь исходит от проходящей рядом реки Есиль и талых вод с полей. Всего в селе в зону возможного подтопления попадают 184 жилых домов, для недопущения которого сельским акиматом уже заготовлено 500 ед. мешкотары и завезено более 60 тонн песка.

«С начала текущего года в Талапкере ведется активная работа против паводков. Максимальное количество спецтехники в дни устранения последствий непогоды достигало 11 погрузчиков и 29 самосвалов. Всего с Талапкерского сельского округа, куда также входят села Ы. Алтынсарина и Кажымукан, уже вывезено более 68 тыс. кубометров снега. Вывоз снега продолжается и по сей день. На сегодня завершены такие работы, как укрепление защитного обвалования искусственного канала от автомобильного моста в районе кемпинга «Хантер» до улицы Султана Бейбарыса, расширены и углублены водоотводные каналы общей протяженностью 900 метров. Также вдоль улицы Султана Бейбарыса установлено 6 водопропускных труб», - рассказал исполняющий обязанности акима Талапкерского сельского округа Мирас Кужумбаев.

Отдельно аким округа отметил, что сейчас здесь дополнительно проводятся работы по спрямлению русла реки в районе автомобильного моста на дороге областного значения «Акмол-Нуресиль-Талапкер» вниз по течению. Так, на сегодня уже прокопано более 600 метров шириной 20 метров и глубиной 2,5 метра.

В целом, в каждом пристоличном населенном пункте, где пока еще сохраняется риск подтопления, установлены дополнительные посты наблюдения и мобилизована техника. Также для усиления борьбы с паводками вчера департаментом по ЧС Акмолинской области в регион были направлены дополнительные группировки сил и средств.