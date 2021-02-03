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Как борются с коррупцией на таможне в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
3 Февраля 2021, 13:47
Как борются с коррупцией на таможне в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа по максимальному исключению человеческого фактора в деятельности приграничных таможенных постов проводится Комитетом государственных доходов МФ РК. Об этом сообщил глава ведомства Марат Султангазиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что данные меры направлены на исключение коррупционных проявлений, принят новый Таможенный кодекс, который предусматривает приоритет электронного декларирования товаров.

«Проводится комплексная работа по автоматизации процессов таможенного контроля, в том числе внедрена ИС «АСТАНА-1», объединяющая в себе таможенные и налоговые процессы. Осуществляется обмен предварительными данными с таможнями сопредельных государств по перемещаемым товарам», - сказал Марат Султангазиев.

В целом, по его словам, на сегодняшний день проводится работа по исключению физических контактов представителей бизнеса и работников таможни путем перехода на электронный документооборот, отмены проставления печатей и штампов, осуществление электронного сопровождения.

Внедрен автоматический выпуск таможенных деклараций (экспорт, импорт), его внедрение планируется при таможенном транзите.

Вместе с тем, проводится реконструкция и оснащение пунктов пропуска современными средствами таможенного контроля, фиксации процессов и т.д.

В Ситуационном центре, расположенном в КГД, осуществляется дистанционный контроль рентген-снимков и мониторинг таможенных досмотров.

В Центре электронного декларирования осуществляется выпуск таможенных деклараций 14 регионов, в отношений товаров, по которым имеется риски по несоблюдению стоимости и недостоверной классификации.

«Конечно же, высокий уровень коррупции при таможенном контроле обусловлен наличием как недобросовестных работников органов госдоходов так и теневой составляющей экспорта и импорта товаров, в которой задействованы также участники внешнеэкономической деятельности, пытающиеся уклониться от уплаты платежей в бюджет», - пояснил Марат Султангазиев.

Спикер добавил, что работники таможенных постов остаются незащищенными в социальном плане. Низкая заработная плата, отсутствие социального пакета толкает отдельных работников на коррупционные проявления.

Председатель КГД еще раз напомнил, что в Комитете функционируют телефоны доверия, по которым каждый, кто столкнулся с коррупционными проявлениями, может оставить обращение. Каждое такое сообщение будет тщательно изучено.


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