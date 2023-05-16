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    Как борются с комарами в Конаеве

    16 Мая 2023, 21:13

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Традиционно с наступлением жаркой погоды в городе Конаеве появляются комары. Несмотря на сезонность явления, для некоторых жителей это становится проблемой. Представители санитарно-эпидемиологической станции и отдела ЖКХ рассказали о принимаемых мерах борьбы с насекомыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами проведен уже второй этап обработки анафелогенных водоемов от малярийных комаров. В сравнении с прошлым годом мы начали обработку раньше, так как были благоприятные погодные условия. После первого тура мы проводили мониторинг на предмет выплода личинок. Учитывая то, что город является туристическим, наша задача не допустить возможного распространения заболеваний, переносчиками которых являются комары. Благодаря принимаемым мерам, фактов заражения малярией или другими заболеваниями не зафиксировано», - отметила руководитель отдела санитарно-эпидемиологического контроля управления СЭК города Конаева Лариса Ролдугина.

    Заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Асхат Жексенбеков добавил, что в Конаеве также проводится обработка городских улиц, парков и скверов.

    «В целом, по городу работают 3 компании, за каждой закреплен определенный объем. Также мы помогаем КСК в обработке подвалов многоквартирных домов», - сказал он.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Конаев
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