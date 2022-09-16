Как бороться с изменением климата на бытовом уровне – рекомендации вице-министра экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Программа развития ООН представила результаты социологического опроса об осведомленности казахстанцев о проблемах изменения климата. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась мнением о том, как бороться с изменением климата на бытовом уровне и что необходимо предпринять на уровне государства.

«Изменение климата - это абстрактное понятие. Возможно, сложно понять то, как мы можем бороться с изменением климата. Во-первых, с изменением климата нужно бороться вместе, всем человечеством. На бытовом уровне очень просто это сделать. Допустим, можно сократить потребление мяса. Есть его не каждый день, а три раза в неделю. Мы не говорим о том, что вообще не нужно есть мясо, можно сократить его потребление. Второй шаг – потребление электроэнергии. Использование более энергоэффективных технологий является большим вкладом в борьбу с изменением климата. Также очень важна минимизация своего потребления. Вместо множества футболок можно приобрести одну хорошую футболку и носить ее долго. Любое потребление влияет на уровень выброса парниковых газов, на деградацию природных экосистем. Каждый человек на своем бытовом уровне может за счет изменения ежедневных привычек внести вклад в борьбу с изменением климата», - сказала вице-министр корреспонденту МИА «Казинформ.

По ее словам, в борьбе с изменением климата уникален опыт каждой страны.

«У нас более засушливый климат. Изменение климата больше скажется на изменении нормы осадков и повышении засушливости. С учетом нашего местного климата и наших особенностей нужно адаптироваться к изменению погодных условий. Например, в экологический кодекс мы впервые включили новеллу про адаптацию к изменению климата. Уязвимость на севере будет совсем другая, чем уязвимость на юге Казахстана. При очень агрессивном сценарии изменения климата мы прогнозируем, что к 2050 году урожайность пшеницы будет снижаться до 50%. Это вопрос продовольственной безопасности. Мы говорим о том, что нужно вырабатывать мероприятия, которые максимально заточены под местную особенность. Поэтому предстоит провести большую работу. Если опираться на международный опыт, необходимо использовать наилучшие знания, технологии, практики. Изменение климата – это не локальная проблема. Изменение климата – это масштабный вопрос», - отметила Зульфия Сулейменова.

Спикер подчеркнула, что ведется активная работа с Программой развития ООН, чтобы обеспечить доступ к климатическому финансированию.

«Исследование – это один из компонентов. Нам необходимо понимать, насколько мы осведомлены в вопросах изменения климата. На этой неделе была в Сеуле, участвовала в глобальной конференции по программированию зеленого климатического фонда. Зеленый климатический фонд является главным финансовым инструментом Конвенции ООН об изменении климата. Мы тесно работаем с ПРООН, чтобы обеспечить доступ Казахстана к климатическому финансированию. Когда мы говорим о том, что фермеры должны переходить на сорта сельскохозяйственной продукции, которая более адаптирована к засушливому климату для снижения уязвимости и ущерба, то возникает вопрос: насколько мы обеспечили их доступом к этим семенам, финансированию, поддержкой. В этом плане важно обеспечить доступ к глобальному финансированию», - добавила Зульфия Сулейменова.