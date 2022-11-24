Как бороться с «эпидемией» одноразовых вейпов – рекомендации Лиги потребителей

О том, как бороться с «эпидемией» одноразовых вейпов и почему именно они представляют опасность, рассказала председатель Казахстана Светлана Романовская.

- Светлана Юрьевна, недавно даже Президент Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность распространением среди школьников «одноразок». Какова позиция Лиги, относительно этих не регулируемых, но быстро набирающих популярность изделий?

- Президентом верно отмечена, как острая необходимость усиления мер по запрету продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции для лиц, не достигших 21 года, так и опасность «одноразок», которые становятся быстро распространяющейся эпидемией. Лига всецело поддерживает позицию Президента, так как защита прав потребителей напрямую связана со здоровьем нации, будущим которой является подрастающие поколения. Одноразовые электронные сигареты стали прибыльным бизнесом и проблемой, которую уже трудно не заметить. Их бесконтрольная продажа по ценам ниже 2 000 тенге за две тысячи затяжек, агрессивный маркетинг и популярность среди детей толкают нас на самый жесткий шаг – запретить «одноразки».

- Как сами казахстанцы относятся к этой проблеме и действительно ли «одноразки» настолько доступны для всех, и для подростков в том числе?

- На сегодняшний день в Лигу потребителей неоднократно поступают жалобы от обеспокоенных родителей по поводу свободной продажи одноразовых электронных сигарет. Мы, в свою очередь провели проверку нескольких точек продаж, в том числе интернет-магазинов, в которых свободно осуществляется продажа «одноразок». При этом хотелось бы отметить, что данная тема актуальна уже продолжительное время. Продажа и распространение данного продукта имеет массовый и хаотичный характер, а потребителями все чаще становятся подростки. Также, ни для кого не секрет, что сегодня подросток довольно свободно может купить бутылку пива. Если большие торговые сети стараются соблюдать букву закона, то магазинчики у дома могут быть менее ответственны в данном вопросе. Тенденция в этом вопросе такова - чем дальше от центра, тем меньше правил.

- А как быть с многоразовыми вейпами и другими инновационными бездымными продуктами, которые в некоторых странах даже рекомендуют взрослым курильщикам в качестве менее вредной альтернативы традиционным сигаретам?

Редакция ранее писала, что электронные сигареты, и тут речь идет о многоразовых изделиях по цене 15000 тенге и более, в Великобритании используются в качестве инструмента отказа от курения традиционных сигарет. Их стоимость, в отличие от «одноразок», явно свидетельствует, что этот продукт предназначен для взрослого экс-курильщика, который не может полностью отказаться от никотина, но при этом желает снизить вред для своего здоровья. В этой связи, в интересах взрослого потребителя, многоразовые электронные сигареты целесообразно более жестко регулировать, в то время как «одноразки» должны подпадать под полный запрет.

- Как сейчас реализуются «одноразки» и почему они стали популярными у подростков?

- Если смотреть на сложившуюся картину под правовой призмой, то сейчас мы видим явные нарушения и ущемления прав потребителей. Например, при покупке обычных сигарет или продукции с нагреваемым табаком мы видим устрашающую картинку и текст на казахском и русских языках в виде предупреждения о вреде потребления табачных изделий. В это же время на электронных сигаретах нет никакой визуализации и текстов о вреде для здоровья.

Далее, стоит обратить внимание на еще одно не менее важное нарушение. Вы, наверное, заметили, что на прилавках магазинов визуально вы не найдете табачную продукцию - витрина с сигаретами и продукцией с нагреваемым табаком зашторена или спрятана от глаз, в то время как «одноразки» зачастую располагаются в видимой зоне, в одном ряду с другими популярными среди подростков товарами потребления. Более того, согласно 110 статье Кодекса о Здоровье РК запрещается продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них на которых содержится информация, а именно любые термины вызывающие ассоциации с пищевыми продуктами (пищевыми добавками), в том числе с фруктами, ягодами, кондитерскими изделиями. При этом именно «одноразки» имеют визуально схожее оформление с категорией пищевых продуктов и кондитерских изделий и это тоже делает их максимально популярными среди подростков.

Также, хочу отметить аспект маркировки. Сейчас вся табачная продукция подлежит цифровой маркировке, основная цель которой: снижение количества контрафакта и некачественных аналогов. Цифровая маркировка гарантирует подлинность и качество товара. Электронные сигареты же никак не маркируются, а это означает, что, фактически, мы не знаем, как, где, кем и в каких условиях произведен товар. Данный вопрос также необходимо предусмотреть в ужесточении требований в отношении многоразовых электронных сигарет.



