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    Как благоустраивают села Туркестанской области в рамках Дорожной карты занятости

    17 Сентября 2020, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе Туркестанской области в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» благоустроены и отремонтированы дороги ряда населенных пунктов, созданы новые рабочие места для сельских граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В этом году в районе в рамках данной программы реализуются 6 проектов. К примеру, в Жилгинском сельском округе ведутся работы по благоустройству улиц населенного пункта Жылга. В частности, установлены осветительные колонны и арыки, прокладываются тротуары. Также ведутся работы по среднему ремонту 5 улиц города Сарыагаша и сельских округов Кабланбек, Жибек жолы, Куркелес и Кызылжар. Для выполнения этих работ создано 186 новых рабочих мест, на сегодняшний день через центр занятости трудоустроено 93 человека.

    Стоит отметить, что специально созданная в районе мобильная группа объезжает населенные пункты, проводит разъяснительную работу с безработными и самозанятыми гражданами по направлениям реализуемого в стране проекта Дорожной карты занятости и возможности трудоустройства.

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    Туркестанская область Строительство Занятость Регионы Казахстана Общество Дороги
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