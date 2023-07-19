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    Как благоустраивают окраины Семея

    19 Июля 2023, 18:44

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы по массивам Бобровка, Мурат на контроле акима области Абай Нурлана Уранхаева. Заместитель акима области Димитрий Гариков посетил жилые массивы. Он ознакомился с ходом выполнения дорожной карты, специалисты отдела организационно-инспекторской работы доложили о работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В начале мая была разработана дорожная карта по решению проблемных вопросов упомянутых дачных массивов, которая направлена на решение проблем, озвученных самими жителями на встречах с руководством области и города.

    По обращениям жителей массивов проводится комплексная работа.

    В жилом массиве Бобровка были установлены дорожные знаки, 4 камеры «Сергек», ликвидировано более 60 несанкционированных свалок (вывезено 4370 м3 мусора). Также выполнена установка 11 остановочных пунктов, еще 3 автобусных остановки поставят в течение 15 дней.

    Полным ходом идет подготовка к строительству детских площадок. До начала учебного года за счет государственного бюджета в Бобровке будет оснащен спортивный корт, а в Мурате - детское и гимнастическое поле. Проводятся работы по выделению земельного участка отделом ЖКХ. К концу месяца специалисты отдела организационно-инспекторской работы планируют приступить к установочным работам.

    Также Д. Гариков встретился с председателем ОСИ дома №5 района Новостройка и обсудил благоустройство двора. По словам замакима области решение всех этих вопросов затягиваться не будет и в скором времени с помощью спонсоров будет выполнено благоустройство территории детской площадки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Абайская область Семей
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