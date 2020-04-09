Как безработным алматинцам устроиться на работу в период ЧП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, оставшиеся без работы из-за чрезвычайного положения в стране, могут быть трудоустроены на временную или постоянную работу. Для этого им необходимо обращаться в центр занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе онлайн-брифинга директор Центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова отметила, что на сегодня в период карантина все услуги оказываются онлайн через платформу eGov. Здесь каждый желающий может зарегистрироваться и получить статус безработного в течение 10 рабочих дней.

«На данный момент проводится большая мониторинговая работа по тем лицам, которые на период ЧП остался без работы. Государством предоставляется пособие по потере работы - это 40% от потерянного дохода. 40% исчисляется из тех отчислений, которые были произведены, если он работал официально более 24 месяцев либо полгода и производились эти отчисления», - пояснила она.

Кроме этого, для этих людей предоставляются временные рабочие места. То есть, он может получать пособие по потере работы, а также на этот период может быть трудоустроен на временные рабочие места.

«Здесь в основном люди остаются без работы не с одним, а с двумя высшими образованиями. Мы для них стараемся предоставить постоянную работу. Если по условиям либо по заработной плате не устраивает данного соискателя работа, то мы предлагаем временное рабочее место, это социальные рабочие места, где независимо от форм собственности - частная это или государственная организация. У нас очень много работодателей, которые работают по нашей программе «Енбек». У нас порядка 200 тысяч вакансии, где мы можем предложить как временную занятость», - добавила Диляра Иманкулова.

По ее словам, на сегодня в центр занятости обратились 2000 человек, из них получили статус безработного - 882 человека. Из них на момент ЧП трудоустроены 49 человек: 26 на постоянные рабочие места и 23 человека были направлены на временную работу.

Диляра Иманкулова также пояснила, как можно получить услугу лицам, ищущим работу. Для этого человеку необязательно быть безработным.

«Он может иметь работу, но при этом ищет какую-то дополнительную работу для дополнительного заработка. Поэтому для этой регистрации у нас предусмотрено 10 рабочих дней. В течение этих дней мы предлагаем данному лицу вакансии, которые подходят к его образованию или желанию. В течение 10 рабочих дней, если мы не подобрали для него что-то постоянное, если он находится на момент обращения без работы, то он может зарегистрироваться на десятый рабочий день и получить статус безработного, где предоставляются возможности государственной поддержки. Кроме того, что мы предлагаем ему временные рабочие места, он может еще пройти бесплатные краткосрочные курсы от 1 до 3 месяцев, где он может получить дополнительную рабочую профессию. Эти курсы, к сожалению, в онлайн режиме не проводятся», - отметила она.

На сегодня в центре занятости создан колл-центр: +7 (727) 224-20-00, 221-66-11. Центр находится по адресу: ул. Назарбаева, 50.