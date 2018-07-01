Как бесплатно лечиться в частной поликлинике, рассказали в Минздраве РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева рассказала, как казахстанцам в рамках обязательного социального медицинского страхования бесплатно пользоваться услугами частных медицинских организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, у каждого казахстанца есть выбор прикрепиться к частной поликлинике.

«Например, большую часть времени мы проводим на работе, и, если медорганизация находится рядом с ней, то у вас есть право ее выбрать. Но надо понимать, что услуга по вызову врача на дом будет невозможной, поскольку, чтобы врач пришел к пациенту, поликлиника должна находиться рядом с местом жительства», - объяснила вице-министр во время онлайн-приема на официальной странице ведомства в Facebook.

Она пояснила, что фонд социального медицинского страхования (ФСМС) платит медорганизациям за то, что они оказывают населению услуги бесплатно.

«Нужно убедиться, что эта клиника находится в базе поставщиков ФСМС. Эта база есть на сайте фонда, или же вы можете спросить у самой частной медицинской организации, входит ли она в базу поставщиков фонда. Для того чтобы войти в базу, клинике надо представить правоустанавливающие документы. Потом ФСМС закупает услуги у данной частной медорганизации и заключает с ней договор. Соответственно, медорганизация оказывает вам услуги бесплатно, а фонд возмещает за это медорганизации», - отметила она.

При этом, по словам вице-министра, такая возможность у казахстанцев появится с 2020 года.

«У нас пока страхового пакета нет. Услуги в рамках страхового пакета будут с 1 января 2020 года. На сегодня услуги оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи», - заключила она.

Напомним, в настоящее время взносы в Фонд ОСМС осуществляют только работодатели. Сроки перевода всего населения на обязательное медстрахование перенесены в связи с высокой вероятностью выпадения из страховой системы категории самозанятых казахстанцев. Это около 1 миллиона человек. Их данные тоже нужно систематизировать и внести в базу.