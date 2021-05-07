Как «азиатская Женева» успешно балансирует между Россией, Китаем и Западом - статья Foreign Policy

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан, обладая значительным влиянием в Центральной Азии, может служить удобной и равноудаленной площадкой в период эскалации напряженности. Такое мнение приводится в статье американского журнала Foreign Policy, посвященной нашей стране, передает МИА «Казинформ».

Авторами материала являются исполнительный директор Казахстанского совета по международным отношениям Искандер Акылбаев и главный редактор-основатель Oxford Political Review Брайан Вонг.

«Казахстан преуспел, делая себя полезным для всех потенциальных партнеров. России он предлагает важнейшую буферную зону между Китаем, а также ресурсы и рынок для российских военных товаров. Для Китая Казахстан выступает в качестве ворот в остальную часть Центральной Азии. Для США в значительной степени нейтральный Казахстан является стратегическим партнером в условиях растущего соперничества с региональными державами», - пишут авторы статьи.

«Казахстан открыто заявил о своих амбициях стать «азиатской Женевой», рассматривая Швейцарию, известную своей способностью маневрировать между альянсами. Так, экономические показатели или географическое расположение не обязательно должны определять политическую силу страны», - говорится в публикации.

«С учетом этого Казахстан играет все более активную роль в медиации и переговорных процессах. Он выступил организатором международных диалогов и многосторонних инициатив, таких как мирные переговоры между Россией, Сирией и Западом. Казахстан также выступал посредником между Турцией и Россией во время эскалации конфликта в 2016 году», - отмечается в материале.

«Дипломатические усилия и техническая поддержка была направлена для содействия переговорам по иранской ядерной программе и кризису в Украине. Казахстан активно принимал участие в «афганском мирном процессе» поддерживая диалог между правительством Афганистана, талибами и другими повстанческими группировками», - подчеркивают авторы.

«Все это было частью согласованных усилий Нур-Султана, направленных на решение конфликтов. Поступая таким образом, Казахстан обеспечил себе дипломатический иммунитет от внешнего давления, чтобы принять чью-либо сторону», - говорится в статье.

«Президент Токаев, который ранее работал на дипломатической службе, объявил, что Казахстан вступает в новый этап своих политических и социально-экономических преобразований. Амбициозная программа модернизации его правительства требует «конструктивного переосмысления» внутренней и внешней политики страны, которая сосредоточена вокруг концепции Токаева о Казахстане как о «слышащем государстве», - пишет заокеанское издание.

«Балансирующая модель Казахстана не так проста, и «азиатская Женева» вполне может быть проверена на прочность в контексте растущей конкуренции между Россией и Китаем за военную сферу и безопасность в регионе, в то время как американо-китайские отношения ухудшаются. Следовательно, доказать свою надежность одной стороне отнюдь не просто», - отмечается в материале.

«Казахстан всегда стремился сформировать более формализованное региональное сотрудничество, сравнимое с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) или Северным советом, который смог бы координировать экономическое и культурное взаимодействие», - говорится в публикации.

«Встречи лидеров региона вполне могут сыграть решающую роль в укреплении региональной кооперации и восприятия Казахстана в качестве медиатора региональных споров, особенно в условиях сохраняющейся напряженности вдоль границы между Кыргызстаном и Таджикистаном», - отмечается в статье.

«Международные процессы уже давно формируются действиями великих держав и восходящих гегемонов. Однако это не всегда является определяющим фактором. Будь то Сингапур с его амбициями посредника в АСЕАН и Юго-Восточной Азии, Швейцария с ее исторически укоренившимся нейтралитетом, или Казахстан, государства среднего калибра могут играть немаловажную роль в процессе принятия решений», - считают авторы Foreign Policy.

«Страны, такие как Казахстан, могут обладать значительным региональным влиянием и служить удобной и равноудаленной площадкой в период эскалации напряженности. С ростом экономической мощи и конкуренции в Азии, государства, которые имеют возможность выступать посредниками, в последствии будут приобретать все большее значение. В этом отношении государства среднего калибра вполне могут выступить в формате стабилизаторов геополитики в будущем», - пишут эксперты.

«Путь Казахстана не может быть полностью воспроизведен другими странами. Огромные географические размеры, ресурсы и историческое советское наследие сделали Казахстан уникальным. Однако, отталкиваясь от его успехов и имеющихся ограничений, Казахстан показал, что стратегическая гибкость и прагматическое терпение является ключевым фактором успеха вне зависимости от региона», - резюмирует Foreign Policy.



