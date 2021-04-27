Как автоматизируют рабочие процессы в павлодарской службе 103

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На павлодарской станции скорой помощи внедрили 3 новых цифровых системы. Они помогут экономно использовать медикаменты, следить за скоростью движущихся карет скорой помощи и отправлять бригады на самые проблемные участки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В областной станции скорой помощи внедряют сразу три новых цифровых решения, которые позволяют оптимизировать работу подразделений службы. Первая система контролирует расход лекарств и медицинских изделий, используемых медработниками; вторая следит за скоростным режимом всех реанимобилей, а третья - будет направлять медицинские бригады на участок с наибольшим количеством вызовов», - сообщили в пресс-службе павлодарской областной станции скорой помощи.

За последние десять лет павлодарская служба 103 стала настоящим новатором в казахстанской системе неотложной медпомощи. На этой станции первыми в стране внедрили автоматизированную систему управления, начали применять электронные медицинские карты пациентов и использовать дистанционную электрокардиограмму. При этом опыт павлодарских медиков часто перенимают в других регионах Казахстана. Например, сейчас станции скорой помощи всей республики работают по триаж-системе, благодаря которой пациентов сортирует скорой помощи при госпитализации.

«Раньше требования были таковы, что мы делали упор на оснащение санитарным автотранспортом, его редизайн и медицинское оборудование, - сказал главный врач павлодарской областной станции скорой помощи Канадан Ахметжанов. - Сегодня же нам необходимо решать вопросы лекарственной безопасности пациента, безопасности реанимобилей во время пути и оперативного доезда медицинской бригады на место вызова. Кроме того, в своей работе мы стараемся придерживаться принципа бережливой экономики».

Для контроля за хранением и расходом лекарств и медицинских изделий в службе 103 стали использовать Канбан-метод. Впервые его начали практиковать на производстве автомобилей «Тойота» в Японии, но и в работе скорой помощи такой метод вполне может быть применён. Павлодарские медики внедрили программу, которая автоматически формирует информацию о наличии медпрепаратов и изделий. Эта система самостоятельно считает необходимый запас лекарств, анализируя фактические расходы службы по картам вызова.

«Любому препарату или изделию, поступающему к нам в работу, присваивается штрих-код, - рассказал К. Ахметжанов. - Благодаря этому, работники всех ответственных подразделений видят фактический остаток каждого лекарства, а бухгалтерия самостоятельно может формировать список закупок без лишних заявок. Немаловажно, что система позволяет учитывать сроки годности препаратов и в первую очередь использовать лекарства с меньшим сроком годности».

Другая проблема, которую тоже теперь решают в павлодарской областной службе 103, благодаря использованию цифровых технологий, - это безопасность санитарного транспорта и медицинских бригад во время дорожного движения. Число аварий с участием карет скорой помощи с каждым годом растёт, констатировали в пресс-службе станции. Их виной становится превышение скорости водителем «скорой», поэтому на станции на базе ДжиПиЭс-мониторинга внедрили программный комплекс. Он в онлайн-режиме самостоятельно контролирует скоростной режим всего санитарного автопарка.

«Когда система фиксирует нарушения, на экранах в диспетчерской и гараже появляются уведомления с указанием места, времени превышения скоростного режима и бригады, водитель которой нарушил правила, - отметил Канадан Ахметжанов. - Соответствующее СМС на планшет получают сам водитель, допустивший нарушение, ответственный за эксплуатацию транспорта и диспетчер скорой помощи. Кроме того, система автоматически формирует отчёт за любой период времени и позволяет проанализировать профессиональный уровень водителя».

По словам главврача, исходя из этих данных, павлодарская областная станция скорой помощи может принимать необходимые управленческие решения. С тех пор, как тут начали использовать такую систему, в здешней службе ни разу не зафиксировали превышение скоростного режима.

В пресс-службе станции скорой помощи добавили, что для ещё большей оперативности доезда медицинской бригады в службе 103 внедряют автоматическую модель прогнозирования, которая позволит определить ближайшую к месту вызова карету скорой помощи. Она разработана на основе математического моделирования. При нём учитываются расстояние до принимающей больницы, статистические данные по категории вызовов, обслуженных ранее, численность населения старшего, детского, трудоспособного возраста и другие показатели.

«Каждый вызов в режиме реального времени в виде специального значка отображается на интерактивной карте Павлодарской области и диспетчер могут в короткие сроки перенаправить необходимое количество медицинских бригад в район наибольшего количества вызовов, - дополнил главный врач станции скорой помощи. - Допустим, в одном из микрорайонов Павлодара за последние двое суток отмечается рост вызовов от пациентов с болезнями системы кровообращения. Когда система начнёт работать, благодаря математическому расчёту будет определяться необходимое количество бригад, включая кардиологические, для работы в этом районе».

Теперь в павлодарской службе 103 надеются, что внедряемые технологии позволят сделать работу здешней «скорой» ещё более оперативной и эффективной. Сейчас время доезда скорой помощи в регионе по вызовам первой категории срочности составляет до семи минут, а на загородных трассах - до двенадцати минут. Это, отметили здесь, лучший показатель в Казахстане.

Фото Алибека Дженалинова.