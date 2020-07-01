Как аптеки скрывают доходы – о схемах рассказали в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК провел анализ деятельности аптек без выездных проверок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Ввиду того, что реализация медикаментов не облагается НДС, оборот лекарственных средств не входит в систему прослеживаемости товаров, позволяющей проследить историю товара от производителя до конечного потребителя.

Поэтому анализ построен на показателях онлайн-ККМ, по которым можно отслеживать, какую выручку получила аптека за определённый период.

Только за первые 2 недели лета казахстанские аптеки заработали свыше 10 миллиардов тенге.

Всего по республике 3 527 предпринимателей зарегистрировали 7 674 онлайн-ККМ с указанием вида деятельности «Аптека». Необходимо отметить, что внедрение онлайн-ККМ позволяет проводить мониторинг суммы оборотов, не дожидаясь налоговой отчетности. Также выявляются предприниматели, не применяющие ККМ при расчетах за произведенную реализацию.

К примеру, установлено, что 868 владельцев аптек вовсе не применяют онлайн-ККМ, при этом деятельность свою не приостанавливали. 239 аптек выбивают чеки в определенные дни, в некоторые дни онлайн-ККМ не используется, то есть выручка по нулям. Зафиксировано 99 аптек, дневная выручка которых составляет менее 5 тысяч тенге. Есть аптеки, которые каждый день отражают одну и ту же выручку, например, ровно 700 или 1 тысячу тенге.

В итоге, наиболее добросовестными и законопослушными оказались 60%, или 2 137 аптек из 3 527, которые отразили реальные обороты.

В этой связи Комитет государственных доходов призывает граждан проявить гражданскую активность, требуя чеки при каждой покупке товаров, работ и услуг.

Начиная с 13 мая текущего года, комитет запустил ежегодную акцию «Требуй чек — выиграй приз!», где за отправленные чеки участники акции имеют шанс моментально получить денежные средства на баланс мобильного телефона. Участники акции могут направить жалобу о невыданных чеках через мобильное приложение. В случае подтверждения жалобы, они могут получить деньги на баланс мобильного телефона.

Вместе с тем возникает вопрос целесообразности введения электронных счет-фактур (ЭСФ) без НДС для лекарственных средств, что позволит отслеживать как оборот, так и ценообразование. Этот вопрос Комитет государственных доходов проработает с заинтересованными государственными органами и бизнесом.