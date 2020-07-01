Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как аптеки скрывают доходы – о схемах рассказали в Минфине

    1 Июля 2020, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК провел анализ деятельности аптек без выездных проверок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    Ввиду того, что реализация медикаментов не облагается НДС, оборот лекарственных средств не входит в систему прослеживаемости товаров, позволяющей проследить историю товара от производителя до конечного потребителя.

    Поэтому анализ построен на показателях онлайн-ККМ, по которым можно отслеживать, какую выручку получила аптека за определённый период.

    Только за первые 2 недели лета казахстанские аптеки заработали свыше 10 миллиардов тенге.

    Всего по республике 3 527 предпринимателей зарегистрировали 7 674 онлайн-ККМ с указанием вида деятельности «Аптека». Необходимо отметить, что внедрение онлайн-ККМ позволяет проводить мониторинг суммы оборотов, не дожидаясь налоговой отчетности. Также выявляются предприниматели, не применяющие ККМ при расчетах за произведенную реализацию.

    К примеру, установлено, что 868 владельцев аптек вовсе не применяют онлайн-ККМ, при этом деятельность свою не приостанавливали. 239 аптек выбивают чеки в определенные дни, в некоторые дни онлайн-ККМ не используется, то есть выручка по нулям. Зафиксировано 99 аптек, дневная выручка которых составляет менее 5 тысяч тенге. Есть аптеки, которые каждый день отражают одну и ту же выручку, например, ровно 700 или 1 тысячу тенге.

    В итоге, наиболее добросовестными и законопослушными оказались 60%, или 2 137 аптек из 3 527, которые отразили реальные обороты.

    В этой связи Комитет государственных доходов призывает граждан проявить гражданскую активность, требуя чеки при каждой покупке товаров, работ и услуг.

    Начиная с 13 мая текущего года, комитет запустил ежегодную акцию «Требуй чек — выиграй приз!», где за отправленные чеки участники акции имеют шанс моментально получить денежные средства на баланс мобильного телефона. Участники акции могут направить жалобу о невыданных чеках через мобильное приложение. В случае подтверждения жалобы, они могут получить деньги на баланс мобильного телефона.

    Вместе с тем возникает вопрос целесообразности введения электронных счет-фактур (ЭСФ) без НДС для лекарственных средств, что позволит отслеживать как оборот, так и ценообразование. Этот вопрос Комитет государственных доходов проработает с заинтересованными государственными органами и бизнесом.

    Автор:

    Бизнес Здравоохранение Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке