Как Алматы возвращают статус «города-сада»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Ерболат Досаев отчитался о ходе выполнения поручения Президента РК по возвращению Алматы статуса «города-сада», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, с начала года в Алматы высажено 335 тысяч деревьев и создано 5 новых парковых зон. На 2023 год запланирована посадка 320 тысяч деревьев, а также предусмотрена реконструкция и строительство 8 парков, проектирование 13 общественных пространств.

«При этом на сегодня в Алматы менее 30% зеленых зон охвачены поливной системой, что отражается на приживаемости новых насаждений. Для этого со следующего года будет применен новый подход, предусматривающий посадку деревьев после подведения поливочных сетей. Также в первом квартале 2023 года впервые будут приняты правила содержания и защиты зеленых насаждений», - сказал аким во время расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Он отметил, что для экологического мониторинга и выявления источников загрязнения воздуха в 2023 году будут дополнительно установлены 500 датчиков. А 25 ноября подписано кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по модернизации ТЭЦ-2 и ее переводу на газ.

«Затягивается реализация проектов по улучшению экологии города Алматы. Сроки модернизации действующих алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже перенесены на год», - прокомментировал в свою очередь в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня под председательством Главы государства прошло расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее Президент поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей, а также раскритиковал решения Правительства по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.



