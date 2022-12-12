Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Как Алматы возвращают статус «города-сада»

    12 Декабря 2022, 16:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Ерболат Досаев отчитался о ходе выполнения поручения Президента РК по возвращению Алматы статуса «города-сада», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, с начала года в Алматы высажено 335 тысяч деревьев и создано 5 новых парковых зон. На 2023 год запланирована посадка 320 тысяч деревьев, а также предусмотрена реконструкция и строительство 8 парков, проектирование 13 общественных пространств.

    «При этом на сегодня в Алматы менее 30% зеленых зон охвачены поливной системой, что отражается на приживаемости новых насаждений. Для этого со следующего года будет применен новый подход, предусматривающий посадку деревьев после подведения поливочных сетей. Также в первом квартале 2023 года впервые будут приняты правила содержания и защиты зеленых насаждений», - сказал аким во время расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Он отметил, что для экологического мониторинга и выявления источников загрязнения воздуха в 2023 году будут дополнительно установлены 500 датчиков. А 25 ноября подписано кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по модернизации ТЭЦ-2 и ее переводу на газ.

    «Затягивается реализация проектов по улучшению экологии города Алматы. Сроки модернизации действующих алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже перенесены на год», - прокомментировал в свою очередь в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня под председательством Главы государства прошло расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Ранее Президент поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей, а также раскритиковал решения Правительства по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Экология Акимат Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
    Новости по теме
    Новости по теме
    Травматологи Алматы провели сложную микрохирургическую операцию
    Более четырех тысяч домов подключат к газу в Караганде и Темиртау
    Положение в городе улучшается, но работы еще много – Президент РК об Алматы
    Инфляция в Алматы в 2023 году будет в коридоре 10-12% - Ерболат Досаев
    Популярное
    1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    2 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    3 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    4 Многоквартирный дом остался без тепла в Астане
    5 Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване
    Новости партнеров