Как Алматы стал центром кино в годы войны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне МИА «Казинформ» публикует серию спецматериалов об объектах военного времени. В годы войны в Казахстан эвакуировали заводы и предприятия, которые быстро переходили на выпуск военной продукции. Сегодня мы бы хотели рассказать об еще одном объекте - Центральной Объединенной киностудии, ведь кино - тоже оружие, только идеологическое. На студии снимали фильмы, которые поднимали боевой дух бойцов на фронте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЦОКС - Центральная Объединенная киностудия - действовала в Алма-Ате (Алматы) в 1941-1944 годах. В нее входили только что образовавшаяся Алма-Атинская киностудия художественных фильмов (до этого здесь существовала лишь Алма-Атинская киностудия «Союзкинохроника») и эвакуированные «Мосфильм» и «Ленфильм». Первым директором ЦОКСа был назначен Михаил Тихонов.

ЦОКС располагалась в здании, где сейчас находится филармония имени Жамбыла на пересечении улиц Толе би – Калдаякова.

«За годы своего существования ЦОКС выпустил около 80% всей отечественной кинопродукции, то есть 23 полнометражных картины и 10 короткометражек. Главной темой их была героическая борьба советского народа против фашизма. Ей посвящались фильмы», - рассказали об истории киностудии в Казахфильме.

Среди снятых фильмов: «Секретарь райкома» (1942, режиссер И.А. Пырьев), «Она защищает Родину» (1943, режиссер Ф.М. Эрмлер), «Зоя» (1944, режиссер Л.О. Арнштам)

«Во имя Родины» (1943, режиссер В.И. Пудовкин и Д.И. Васильев), «Непобедимые» (режиссер С.А. Герасимов и М.К. Калатозов), «Нашествие» (1945, режиссер А.М. Роом). «Жди меня» (1943, режиссер А.Б. Столпер, Б. Иванов), «Фронт» (режиссер Г.Н. и С.Д. Васильевы), «Иван Грозный» (1-я и 2-я серии, режиссер С.М. Эйзенштейн).





Были сняты игровые короткометражные ленты: «Боевые киносборники» № 10 и № 12.

Корифеи советской документалистики Дзига Вертов, Роман Кармен, Александр Медведкин, Михаил Слуцкий и Арша Ованесова, автор-режиссер всемирно известной ленты «Турксиб» Виктор Турин и работавший с ним Ефим Арон, режиссер фильмов «Челюскин-1», «Папанинцы», «Казахстан» Яков Посельский, влившись в коллектив Алма-Атинской студии «Союзкинохроника», создавали документальные фильмы, периодические выпуски «Советского Казахстана» и т.д.

«ЦОКС - это было творческое, замечательное и удивительное содружество старых великих мастеров нашего кино, молодых, юных казахских деятелей. Это была удивительная творческая демонстрация дружбы, царящей между народами нашей страны, и творческого взлета, который в даже годы войны ни на минуту не утихал, не сникал, а был яростным. Вы знаете, война - это страшная вещь, но удивительно странно, у меня с войной связаны также необыкновенно нежные воспоминания. Воспоминания о большой дружбе, о человеческом тепле, о чудесных людях, и все это связано с казахским народом, с Казахстаном, с нашим пребыванием в Алма-Ате», - рассказывает с кадров кинохроники режиссер Григорий Рошаль.

Творческое содружество местных и приезжих кинематографистов было плодотворным. Благодаря ему, наряду с художественными, были созданы казахстанские документальные ленты «Восьмая гвардейская» (1942, режиссер М.Я. Слуцкий), «Тебе, фронт» (1943, сценарист и режиссер Д. Вертов), «Под звуки домбр» («Казахский киноконцерт» - 1944, сценарий К. Сиранов, режиссеры С.А. Тимошенко и А.И. Минкин), добавили в Казахфильме.

В последнем был задействован весь цвет музыкального искусства нашей республики - К. Байсеитова, К. Куанышпаев, Ж. Омарова, Д. Нурпеисова, Ш. Жиенкулова и многие другие. Сюда были включены фрагменты опер «Қыз-Жібек», «Ер-Таргын», эстрадные номера артистов драмы, любимые мелодии казахского народа.



