Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы установилась жаркая погода, столбики термометров местами показывают до 38-40 градусов. О том, как жители спасаются от зноя - в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».
Ранее в РГП «Казгидромет» предупредили , что в эти выходные на юге и юго-западе страны ожидается жаркая погода без осадков - днем до 38-46 тепла, на юго-востоке, востоке и в центре до 38-42 тепла, на севере будет наблюдаться постепенное понижение температуры от 32-40 до 20-30 тепла.
Многие улицы Алматы по понятным причинам опустели, ездят автомобили в небольшом количестве. Но и есть люди, которые решили не сидеть дома, а прогуляться по городу, особенно много детей. Они в основном проводят время у сухих фонтанов.
На многих деревьях от жары появились желтые листья, а домашние животные неохотно выходят на улицу и ждут утреннего и вечернего снижения температуры.
Между тем в ДЧС города рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:
Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.
используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).
Снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.
Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.
Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
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