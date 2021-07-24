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Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж

24 Июля 2021 17:53
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Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы установилась жаркая погода, столбики термометров местами показывают до 38-40 градусов. О том, как жители спасаются от зноя - в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».

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Ранее в РГП «Казгидромет» предупредили , что в эти выходные на юге и юго-западе страны ожидается жаркая погода без осадков - днем до 38-46 тепла, на юго-востоке, востоке и в центре до 38-42 тепла, на севере будет наблюдаться постепенное понижение температуры от 32-40 до 20-30 тепла.


Многие улицы Алматы по понятным причинам опустели, ездят автомобили в небольшом количестве. Но и есть люди, которые решили не сидеть дома, а прогуляться по городу, особенно много детей. Они в основном проводят время у сухих фонтанов.


На многих деревьях от жары появились желтые листья, а домашние животные неохотно выходят на улицу и ждут утреннего и вечернего снижения температуры.


Между тем в ДЧС города рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

Снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.



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#Алматы   #Общество   #Погода  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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