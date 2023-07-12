Как аким Павлодарской области намерен решить проблему со связью и Интернетом

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На брифинге в СЦК Павлодарской области Асаин Байханов поделился о том, как он намерен решить проблему со связью и Интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас 360 школ, из которых 4 частные школы. 356 школ находятся в государственной собственности. Фактически 2/3 школ у нас малокомплектные. Есть школы, в которых учатся и шестеро, и пятеро учеников. На сегодняшний день те школы, которые вы обозначили, как в которых отсутствует Интернет, мы плотно работаем с Министерством цифрового развития, а также с «Казахтелекомом». Кроме того, мы не останавливаемся на проводимой работе с государственными органами. Мы также привлекаем частных инвесторов, которые за свой счет готовы провести оптоволоконную связь. В частности, провел переговоры с двумя компаниями», - поделился на брифинге в СЦК Асаин Байханов.

Если в результате стороны придут к соглашению, они за собственные средства будут проводить оптоволоконную связь не только в школы, но и села. По словам акима, в Павлодарской области насчитывается порядка 28 сел, в которых нет никакой сотовой связи, нет ни домашнего, ни мобильного Интернета. Глава региона пообещал в следующем году полностью решить вопрос.

Напомним, что в рамках проекта «Комфортная школа» в Павлодарской области будут построены пять школ нового формата. Кроме того, в регионе намерены в этом году полностью решить проблему наличия аварийных школ, построив новые школы в трех села

Ранее сообщалось о том, что уже в сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш. Тем временем в Экибастузе ведется масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлоагрегата.

Кроме того, в Павлодарской области по 11-ти позициям продуктов питания цены ниже средних по стране. Таким образом, уверенные темпы роста АПК оказывают положительное влияние на ценообразование социально-значимых продуктов питания.

За полгода в регионе создано семь тысяч новых рабочих мест.