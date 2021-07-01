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    Как Административно-процедурный процессуальный кодекс дисциплинирует госорганы

    1 Июля 2021, 13:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Канат Мусин рассказал, как Административно-процедурный процессуальный кодекс дисциплинирует государственные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Еще одно преимущество - Кодекс дисциплинирует госорганы, вводится денежное взыскание, как одна из мер процессуального принуждения.

    «Бывает, что представители госорганов просто не приходят в суд. Тем не менее, суд может рассмотреть дело и вынести решение в пользу госоргана. Теперь, если не явился на процесс или не представил документы в суд, с него суд взыщет 20 МРП. Взыскание может применяться неоднократно до тех пор, пока требование суда не будет выполнено», - объяснил Канат Мусин.

    Новой для споров с госорганами стала возможность примирения.

    На основании взаимных уступок стороны могут окончить административное дело путем соглашения о примирении, медиации или в порядке партисипативной процедуры. Суд сам контролирует и сам обеспечивает исполнение своего решения. После исполнения решения суда госорган обязан известить суд об этом. За неисполнение решения суд может заставить платить как госорган, так и любого чиновника.

    Денежное взыскание при неисполнении решения суда в первый раз 50 МРП. Если решение суда так и не будет исполнено, штраф будет расти, вплоть до 100 МРП, а далее уже следует уголовная ответственность.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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