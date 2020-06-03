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    Как абитуриентам сделать правильный выбор, рассказали в МОН РК

    3 Июня 2020, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством образования и науки Республики Казахстан продолжается работа по оптимизации высших учебных заведений, не предоставляющих качественные образовательные услуги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Казахской академии труда и социальных отношений также приостановлено действие приложений к лицензии на право ведения образовательной деятельности на месяц по определенным направлениям подготовки (вступает в законную силу с 4 июня 2020 г.).

    Также решением специализированного межрайонного административного суда г. Алматы Университет иностранных языков и деловой карьеры лишен приложений к лицензии по нескольким направлениям подготовки – «Гуманитарные науки», «Подготовка учителей по естественнонаучным предметам», «Педагогика и психология» (вступает в законную силу с 8 июня 2020 г).

    По результатам повторного государственного контроля в Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева приостановлено действие приложений к лицензии на один месяц (решение вступило в законную силу с 29 мая 2020 года).

    «Как уже сообщалось ранее, с 2021 года вводится норма по выдаче документов об образовании собственного образца, то есть дипломов государственного образца не будет. Дипломы фактически станут олицетворением успешности и узнаваемости высшего учебного заведения», - отметили в МОН РК.

    При этом абитуриентам рекомендуется обращать внимание на следующие аспекты:

    – позиция вуза в рейтинге лучших вузов мира QS и в рейтинге образовательных программ, проводимых НПП «Атамекен»;

    – статус и академическая репутация вуза;

    – качество предоставляемых образовательных услуг.

    Информацию по актуальным направлениям подготовки кадров и трудоустройству выпускников можно получить, ознакомившись с рейтингом по итогам оценки образовательных программ НПП «Атамекен». Результаты проведенного рейтинга размещены на официальных сайтах НПП «Атамекен» и Министерства образования и науки РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Вузы
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