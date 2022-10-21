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    Кафедру гражданской защиты МЧС открыли в Национальном университете обороны

    21 Октября 2022, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан состоялась церемония открытия кафедры гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Основная задача кафедры - подготовка специалистов в сфере гражданской защиты. На кафедру планируется назначить четырех офицеров с научной степенью доктор философии (PhD).

    В торжественном мероприятии приняли участие первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, руководство Национального университета и сотрудники МЧС, МО РК.


    «Выражаю искреннюю благодарность руководству Министерства обороны и Национального университета за содействие в создании кафедры и предоставленную возможность обучаться нашим офицерам. В будущем это позволит нам значительно укрепить квалификацию офицерских кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и выйти на новый и эффективный уровень оперативно-тактического управления силами и средствами ЧС», - сказал Ибрагим Кульшимбаев.

    11 октября 2022 года приказом Министра обороны Республики Казахстан создана кафедра гражданской защиты. На кафедре будут преподаваться следующие дисциплины: организация и ведение гражданской защиты; планирование и управление мероприятиями гражданской защиты в мирное и военное время; организация и ведение аварийно-спасательных работ; обеспечение проведения аварийно-спасательных работ, радиационная, химическая и медико-биологическая защита в чрезвычайных ситуациях; инженерная защита в чрезвычайных ситуациях; предупреждение и профилактика в чрезвычайных ситуациях.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Вузы МЧС
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