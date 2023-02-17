Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 100 тысяч тенге в качестве компенсации морального ущерба заплатила администрация кафе жителю Тараза за то, что ему было отказано в посещении без объяснения причин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

В департамент по защите прав потребителей Жамбылской области на личный прием обратился житель города Тараз. Как выяснилось, в один из летних дней мужчина решил со своим другом, гостем города, посетить одно из заведений общественного питания. Однако в холле кафе его ждало разочарование, так как в посещении кафе ему было отказано без объяснения причин. На все вопросы ответ был один: «Это политика частного заведения, мы имеем право отказать любому посетителю без объяснения причин».

К моменту обращения гражданина в департамент им была написана претензия в кафе с требованием дать письменные объяснения по факту отказа ему в обслуживании в общественном заведении, и срок, установленный законом «О защите прав потребителей» на рассмотрение претензии предпринимателем истек.

«Факт отсутствия ответа на претензию потребителя является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в размере от предупреждения до штрафа. Однако в силу действия на тот момент моратория на проверки малого бизнеса, департамент не мог призвать к ответу нарушителя закона и рекомендовал обратиться в общественное объединение по защите прав потребителей», - сообщили в Комитете по защите прав потребителей.

Председатель общественного объединения по заявлению потребителя приехала в кафе для получения объяснения сложившийся ситуации. Не получив вразумительных объяснений, она вручила менеджеру кафе под роспись еще одну досудебную претензию, которую кафе проигнорировало, как и претензию потребителя.

Не получив ответа на досудебную претензию в установленный законом срок, общественное объединение обращается в департамент, который проводит профилактический контроль без посещения субъекта контроля, который также не дал результатов.

Потребитель обращается в гражданский суд с иском, в котором просит взыскать с кафе возмещение морального вреда. Сотрудник департамента принимает участие в процессе в качестве третьего лица.

В результате суд вынес решение иск гражданина о возмещении морального вреда – удовлетворить, компенсация составила сто тысяч тенге, также с кафе взыскана сумма материальных затрат истца.



