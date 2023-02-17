Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении

    17 Февраля 2023, 20:11

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 100 тысяч тенге в качестве компенсации морального ущерба заплатила администрация кафе жителю Тараза за то, что ему было отказано в посещении без объяснения причин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

    В департамент по защите прав потребителей Жамбылской области на личный прием обратился житель города Тараз. Как выяснилось, в один из летних дней мужчина решил со своим другом, гостем города, посетить одно из заведений общественного питания. Однако в холле кафе его ждало разочарование, так как в посещении кафе ему было отказано без объяснения причин. На все вопросы ответ был один: «Это политика частного заведения, мы имеем право отказать любому посетителю без объяснения причин».

    К моменту обращения гражданина в департамент им была написана претензия в кафе с требованием дать письменные объяснения по факту отказа ему в обслуживании в общественном заведении, и срок, установленный законом «О защите прав потребителей» на рассмотрение претензии предпринимателем истек.

    «Факт отсутствия ответа на претензию потребителя является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в размере от предупреждения до штрафа. Однако в силу действия на тот момент моратория на проверки малого бизнеса, департамент не мог призвать к ответу нарушителя закона и рекомендовал обратиться в общественное объединение по защите прав потребителей», - сообщили в Комитете по защите прав потребителей.

    Председатель общественного объединения по заявлению потребителя приехала в кафе для получения объяснения сложившийся ситуации. Не получив вразумительных объяснений, она вручила менеджеру кафе под роспись еще одну досудебную претензию, которую кафе проигнорировало, как и претензию потребителя.

    Не получив ответа на досудебную претензию в установленный законом срок, общественное объединение обращается в департамент, который проводит профилактический контроль без посещения субъекта контроля, который также не дал результатов.

    Потребитель обращается в гражданский суд с иском, в котором просит взыскать с кафе возмещение морального вреда. Сотрудник департамента принимает участие в процессе в качестве третьего лица.

    В результате суд вынес решение иск гражданина о возмещении морального вреда – удовлетворить, компенсация составила сто тысяч тенге, также с кафе взыскана сумма материальных затрат истца.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Суды Права человека
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шесть лет колонии за мошенничество c автомобилями получил мужчина в Атырау
    Айдар Смагулов назначен председателем Актюбинского областного суда
    Приговор бизнесмену Абдыгаппарову опротестован Генпрокуратурой
    Осужден председатель Таразского городского суда
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров