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    Кафе нарушило карантин в Шымкенте

    17 Июля 2021, 13:43

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Айбайском районе мегаполиса в ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима выявлено кафе, которое работало с нарушением требований Постановления Главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкента.

    Работники заведения не соблюдали масочный режим.

    Кроме того, объект запускал посетителей без проверки через приложение «Ashyq».

    Собранные материалы по данному нарушению направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июля, Шымкента находится в «красной» зоне.

    Автор:

    Здравоохранение МВД РК Шымкент Общество Коронавирус в РК
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