Кафе нарушило карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Айбайском районе мегаполиса в ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима выявлено кафе, которое работало с нарушением требований Постановления Главного санврача города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкента.

Работники заведения не соблюдали масочный режим.

Кроме того, объект запускал посетителей без проверки через приложение «Ashyq».

Собранные материалы по данному нарушению направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июля, Шымкента находится в «красной» зоне.



