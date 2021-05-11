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Кафе нарушило карантин в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Мая 2021, 22:00
Кафе нарушило карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кафе в Шымкенте работало, нарушая карантинные требования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления полиции Енбекшинского района ДП города Шымкента совместно с мобильной группой ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением карантинных требований на объектах предпринимательства.
В ходе очередного мониторинга 10 мая стражи порядка выявили кафе по улице Жанибекова, которое работало, не соблюдая карантинных требований. В зале заведения находилось более 50 посетителей.
Собранные по факту материалы были направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Енбекшинского района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК.

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