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    Кадыр туни: восточноказахстанцев призвали воздержаться от посещения мечетей

    6 Мая 2021, 19:11

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ночь Предопределения, или Ночь Могущества - особое священное время для мусульман, которое наступает в месяц Рамазан. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией вокруг пандемии коронавирусной инфекции верующих просят остаться дома и не посещать в Кадыр тун мечети. Об этом в ходе пресс-конференции в инфоцентре ВКО сказал уполномоченный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону, главный имам областной мечети Ермек Мукатай, передает МИА «Казинформ».

    «Сейчас весь мир проходит через эти трудности. Но главным, приоритетным всегда остается здоровье человека. Вместе, соблюдая все санитарные нормы и требования, мы сможем преодолеть вирус. В связи с этим, в этом году в Священную Ночь Кадыр тун в мечети не будет массовых скоплений. К чтению молитв и уагызов мы приглашаем присоединиться посредством онлайн-платформ через аккаунты мечети Халифа Алтай и других в социальных сетях», - сказал Ермек Мукатай.

    Принято считать, что обычно Ночь Могущества приходится на последние 10 дней месяца поста и смирения Рамазан. В 2021 году мусульмане Казахстана встретят священную Ночь Предопределения (Кадыр тун) с 8 на 9 мая.

    К тому же, имам добавил, уже с этой пятницы на территории перед мечетью на открытом воздухе будет проводиться жума намаз.

    «Всех посетителей мечети прошу соблюдать санитарные нормы, обязательно при себе иметь маску, перчатки, а также по возможности совершать омовение дома и приносить с собой жайнамаз. Это необходимо для сохранности вашего здоровья», - отметил он.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Религия Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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