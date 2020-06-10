Кадыр Исмагулов: Скоро откроются все пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время откроются все автомобильные пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе. Об этом сообщил руководитель управления экспортного контроля департамента оперативного контроля Комитета госдоходов Кадыр Исмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На границе с Кыргызской Республикой сейчас наблюдается скопление автотранспортных средств. Это, в первую очередь, связано с тем, что, когда был объявлен карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции – с 16 марта, то есть, с момента введения чрезвычайного положения в нашей стране, – была приостановлена работа пяти автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе. На сегодняшний день функционируют два автомобильных пункта пропуска, и основной из них – это пункт Карасу, который находится в Кордайском районе Жамбылской области. На тот период, когда торговля с Китаем не велась, на этом пункте скапливалось до 50-70 автомашин. То есть, работа шла в текущем режиме. На сегодня, в связи с возобновлением торговли с КНР, как с казахстанской, так и с кыргызской стороны, а также с плодоовощным сезоном, товаропоток из Кыргызстана резко увеличился», – сказал К.Исмагулов.

По его словам, из-за того, что на казахстанско-кыргызской границе работают всего два пункта пропуска, интенсивность товаропотока выросла и превысила пропускную способность этих пунктов. Поэтому и возникло скопление автотранспорта. Сегодня на 10:00 часов на пункте Карасу стояли в очереди около 250 автомашин с кыргызской стороны. Раньше скапливалось до 500 единиц автотранспорта. С казахстанской стороны скопления не наблюдается. Ранее скапливалось до 100 автомашин, но сейчас они все выпущены.

Руководитель управления также сообщил, что на сегодняшний день принято решение об открытии пункта пропуска «Сыпатай батыр», который находится недалеко от пункта пропуска «Карасу», чтобы обеспечить возможность прохождения автотранспорта. Также рассматривается вопрос открытия остальных пунктов пропуска в ближайшее время. Сейчас оформление и регистрация автотранспорта проводится в ускоренном режиме. Скопление автотранспорта уменьшается.

К.Исмагулов отметил, что замедление прохождения автотранспорта через казахстанско-кыргызскую границу связано также и с тем, что с кыргызской стороны проводятся контрольные мероприятия. В частности, при выезде проводится анкетирование каждого водителя-перевозчика, в том числе по поводу прохождения теста ПЦР на коронавирус. Водители сдают экспресс-тест и ждут результатов, только после этого их выпускают. Это тоже очень серьезно влияет на скорость прохождения границы.