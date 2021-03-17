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Кадровые перестановки произошли в Совете Безопасности РК

17 Марта 2021 15:28
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Кадровые перестановки произошли в Совете Безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Совете Безопасности Республики Казахстан произошли кадровые перестановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

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Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу освобождены:

Бекжигитов Русланбек Кенесбекович от должности заведующего Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан;

Абдакасов Ерлан Сатыбаевич от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

Также решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан назначены:

Уразгулов Расул Кабдуллович – заведующим Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан;

Есин Данияр Нурашович – заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.



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#Назначения   #Безопасность   #Первый Президент - Елбасы  
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