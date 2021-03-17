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Кадровые перестановки произошли в Совете Безопасности РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Совете Безопасности Республики Казахстан произошли кадровые перестановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.
Решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу освобождены:
Бекжигитов Русланбек Кенесбекович от должности заведующего Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан;
Абдакасов Ерлан Сатыбаевич от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.
Также решениями Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан назначены:
Уразгулов Расул Кабдуллович – заведующим Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан;
Есин Данияр Нурашович – заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.
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