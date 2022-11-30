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    Кадровые перестановки произошли в «АрселорМиттал Темиртау»

    30 Ноября 2022, 20:34

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе сообщили о временных изменениях в руководстве в АО «АрселорМиттал Темиртау». Причиной этому стал отчет Государственной комиссии по расследованию аварии на шахте Ленина 3 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, неделю назад госкомиссия заключила, что в аварии на шахте им. Ленина есть 100% вина руководства компании. Ответственными за трагедию признали 26 должностных лиц АО «АрселорМиттал Темиртау». Среди них были и иностранные граждане. Однако их руководители компании перевели на другие должности.

    «Биджу Наир и Джелсон Батиста назначены советниками вице-президента АрселорМиттал, генерального директора АрселорМиттал СНГ Виджая Гояла с немедленным вступлением их в должности. Это позволит им полностью сосредоточиться на текущей ситуации и расследовании причин аварии на шахте Ленина 3 ноября», - говорится в сообщении компании.

    На место Биджу Наира и Джэлсона Батиста назначили Владимира Яблонского и Виктора Гарифулова.

    «Господин Яблонский Владимир Иванович назначен исполняющим обязанности генерального директора АО «АрселорМиттал Темиртау», а Гафиулов Виктор Викторович - исполняющим обязанности главного исполнительного директора горнорудного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» с немедленным вступлением их в должности», - сообщили в компании.

    Виктор Викторович Гафиулов имеет стаж работы в горнорудной индустрии более 20 лет. Трудовую деятельность начал в Балаклавском рудном управлении в 2000 году и прошел путь от маркшейдера карьера до директора по производству.

    С 2014 года Виктор Гафиулов работал директором рудника «Атансор» ТОО «Оркен» АО «АрселорМиттал Темиртау», на разрезе «Кентобе». С 2017 года возглавляет горнорудное предприятие «Оркен». По образованию горный инженер.

    Владимир Иванович Яблонский в качестве исполняющего обязанности генерального директора будет опираться на свой 33-летний опыт работы в металлургической отрасли. После окончания учебы в Карагандинском металлургическом институте Владимир Яблонский начал свою профессиональную карьеру на Карагандинском металлургическом комбинате (сейчас «АрселорМиттал Темиртау») в 1989 году. Прошел успешный путь от ковшевого до директора по производству «АрселорМиттал Темиртау». В разные годы возглавлял конвертерный цех, был директором по производству стали, директором по первому переделу. До сегодняшнего назначения работал в должности директора по производству стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и в мае 2022 года был повышен до уровня генерального менеджера группы компаний ArcelorMittal.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Назначения
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