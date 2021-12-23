Кадровые перестановки произошли в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Нур-Султана произведен ряд кадровых назначений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

В связи с переходом заместителя акима Малики Бектуровой на другую работу назначен заместитель акима Нур-Султана. По согласованию с Администрацией Президента заместителем акима стал 37-летний Ерлан Бекмурзаев.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности специалиста Департамента занятости и социальных программ Астаны. В разные годы работал экспертом в Министерстве индустрии и новых технологий. С 2017 по 2021 годы работал заместителем, руководителем Управления по инвестициям и развитию столицы. С 2021 года – акимом района Алматы в Нур-Султане. Общий трудовой стаж на госслужбе составляет 15 лет.

Акимом района Алматы по согласованию с Администрацией Президента и с депутатами городского маслихата назначен 40-летний Нурбол Нурсагатов.

С 2004 по 2005 годы он работал ведущим специалистом, главным специалистом Комитета строительства Министерства индустрии и торговли РК. С 2005 по 2008 годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем директора Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата города Астаны. С 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя Управления строительства акимата г. Астаны. В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

С 2014 по 2019 годы Нурбол Нурсагатов работал руководителем Управления транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, Управления строительства акимата Алматы и Управления охраны окружающей среды акимата Нур-Султана. Последние два года работал акимом района «Байконыр». Нурбол Нурсагатов опытный специалист, прошедший путь в соответствии с принципом меритократии от ведущего специалиста до акима района. Общий трудовой стаж на госслужбе составляет 17 лет.

По согласованию с АП РК и с депутатами городского маслихата акимом района «Байконыр» назначен 43-летний Ерлан Жаулыбаев, который до назначения на протяжении трех лет занимал должность заместителя акима района «Байконыр».

Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности лаборанта Костанайского колледжа бизнеса и права, с 2004-2005 – главный специалист аппарата акима Костанайской области. С 2005 по 2011 годы работал главспецом в Управлении мобилизационной подготовки и ЧС Костанайской области, Управлении мобилизационной подготовки и ЧС Астаны. Также в разные годы занимал должности заместителя акима района Житикаринского района Костанайской области, руководителем госучреждения «Управление координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области». С 2017-2018 годы – заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области. С 2018 по 2021 годы занимал должность заместителя акима района «Байконыр» в Нур-Султане. Общий трудовой стаж составляет более 20 лет.

Аким столицы Алтай Кульгинов поставил ряд задач перед заместителем и акимами районов.