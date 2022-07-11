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    Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области

    11 Июля 2022, 11:07

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Назначены руководители двух управлений акимата Алматинской области и советник акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распоряжением акима области Жакыпбекова Алия Алимжановна назначена руководителем управления культуры, архивов и документации Алматинской области, а Нусипбаев Канат Акылович назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования по Алматинской области», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

    Кроме этого, приказом руководителя аппарата акима Алматинской области Ахметов Данияр Дуйсенбиевич назначен советником акима области.

    Алия Жакыпбекова родилась в 1974 году. В 2009 году окончила Центрально-Азиатский университет по специальности «педагогика и психология», в 2013 году - Жетысуский государственный университет имени Жансугурова по специальности «экономика и бизнес». Обладатель нагрудного знака «Отличник культуры».

    Трудовую деятельность начала в 2004 году начальником склада войсковой части №54179 города Капшагай. В разные годы занимала должности специалиста психолога средней школы №2 города Талдыкорган, консультанта Алматинского областного филиала НДП «Нұр Отан», руководителя отдела культуры и развития языков Коксуского района. С сентября 2016 года была заместителем руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области.

    Канат Нусипбаев родился в 1968 году. В 1992 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-агроном», в 2012 году - Казахский национальный аграрный университет по специальности «агроэколог».

    Трудовую деятельность начал в 1992 году заведующим государственного сортучастка Кербулакского района. В разные годы занимал должности агронома-семеновода производственного сельскохозяйственного кооператива Карашокы, специалиста аппарата акима Алматинской области, ведущего специалиста управления по лесу и биоресурсам по Алматинской области, главного специалиста, руководителя отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования по Алматинской области. С июля 2013 года был заместителем руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования по Алматинской области.

    Данияр Ахметов родился в 1984 году. Окончил в 2006 году Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист», в 2009 году - Университет им. Д.А. Кунаева по специальности «финансист», в 2015 году Университет Шеффилда Великобритании, выпускник программы «Болашақ» по специальности «Магистр международных отношений».

    Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК. В разные годы занимал должности главного специалиста управления внешней торговли Комитета по регулированию торговой деятельности Министерства индустрии и торговли РК, экспертом управления координации - представительства города Астаны Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, начальником управления развития торговой инфраструктуры Комитета торговли Министерства экономического развития и торговли РК, начальником управления правового обеспечения Комитета торговли Министерства экономического развития и торговли РК, заместителем директора департамента регулирования внешнеторговой деятельности Министерства экономического развития и торговли РК, заместителем директора департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК/ Министерство национальной экономики, советником первого заместителя Премьер-Министра РК, заместителем заведующего отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, советником Премьер-Министра РК, ннспектором Секретариата руководителя Администрации Президента РК, главным инспектором акима города Алматы. С сентября 2019 года был заместителем руководителя аппарата акима Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Назначения Регионы Казахстана Общество
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