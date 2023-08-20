Кадровые назначения в РК за неделю

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» расскажет о наиболее значимых из них.

Начальником тыла Вооруженных сил Республики Казахстан назначен полковник Арман Мансуров. Проходил службу на должностях начальника военно-хозяйственного довольствия батальона, начальника службы полка, соединения, заместителя командира полка и бригады по тылу, заместителя командующего региональными командованиями «Восток» и «Юг» по тылу.

До назначения на должность начальника Тыла Вооруженных сил Арман Мансуров был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК по тылу.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения по совместительству.

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Абдрахманов Аскар Сауытбекулы назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в городе Париже (Французская Республика)

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Совет директоров НК «КазМунайГаз» возглавил Ернат Бердигулов. Ернат Бердигулов имеет степень бакалавра по специальности «Государственная политика и международные исследования» (Университет Торонто, Канада), степень магистра наук по специальности «Деловое администрирование» (Уорикский университет, Великобритания), проходит обучение в Гарвардском институте развития лидерства (США). Был руководителем проектов в Whiteshield Partners, со-управляющим директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации АО «Самрук-Қазына», в настоящее время – управляющий директор по стратегии и управлению активами.

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Рифхат Тауфиков назначен заместителем начальника департамента полиции ВКО. Начинал служебную деятельность госавтоинспектором отдела регистрационно-экзаменационной работы управления дорожной полиции ДВД ВКО. За годы службы работал на различных должностях, в том числе начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы, заместителем управления административной полиции ДП ВКО. С 2022 года занимал должность начальника управления административной полиции области Абай.

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Резервист Нурбол Жанабеков возглавил департамент господдержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики РК. Трудовой путь начал экспертом управления жилищного строительства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.

В 2013-2017 годы работал главным экспертом, затем руководителем управления в департаменте развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК.

В 2017-2018 годы – главный инспектор отдела по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента РК, эксперт 1-й категории в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

В 2019-2020 годы – руководитель проектных групп ТОО «Центр исследований развития предпринимательства», вице-президент Фронт-офиса АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

В 2020-2021 годы – заместитель директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК.

В 2021-2022 годы – директор департамента тарифов и маркетингового анализа «НАО «ГК «Правительство для граждан».

С июня 2022 года был руководителем управления предпринимательства и туризма Атырауской области.

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Нурлан Мукатов назначен акимом Ерейментауского района Акмолинской области. Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком автогаража совхоза «Улентинский» Ерейментауского района.

В 1993-2001 годы - преподаватель ТОО «Ерейментауский учебный пункт».

В 2001 - 2012 годы работал в центре занятости, а затем руководил отделом занятости, предпринимательства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерейментауского района.

В 2012 - 2019 годы занимал должности заместителя акима Ерейментауского района, руководителя аппарата Ерейментауского районного маслихата.

С июля 2019 года - заместитель акима города Степногорска.

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Руководителем департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области стал Мурат Толеубаев.

В разные годы работал помощником военного прокурора Алматинского гарнизона (12.1996-04.1998); военным прокурором 3-го отдела Главной военной прокуратуры (04.1998-05.2000); старшим помощником главного военного прокурора по взаимодействию с центральными аппаратами государственных органов (01.2002-05.2003); старшим помощником главного военного прокурора по взаимодействию с центральными аппаратами государственных органов представительства Главной военной прокуратуры города Астаны (05.2003-06.2004); транспортным авиационным прокурором Центральной региональной транспортной прокуратуры города Астаны (01.2005-06.2007); заместителем прокурора Атырауской области (02.2009-08.2012); начальником департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финансовая полиция) по Атырауской области (08.2012-11.2014); заместителем руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области (11.2014-11.2015); заместителем прокурора Костанайской области (11.2015-07.2017); руководителем департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Акмолинской области (07.2019-03.07.2021); руководителем превентивной службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (03.07.2021-14.04.2022).

До этого назначения руководил департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области.

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Жанат Сапарова назначена руководителем департамента казначейства по Карагандинской области. С 1995 по 2005 год была начальником юридического отдела ГУ «Костанайское областное управление казначейства Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

В 2005 - 2006 годы - начальник управления исполнения государственного бюджета департамента ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

В 2006 - 2007 годы - начальник управления ГУ «Рудненское городское управление казначейства департамента казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

В 2007 - 2009 годы - заместитель начальника департамент ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

С 2009 года по ноябрь 2012 года - начальник ГУ «Департамент казначейства по Костанайской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

С ноября 2012 года по июль 2017 года - заместитель председателя ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстана».

С августа 2017 года по январь 2020 года – заместитель председателя РГУ «Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан».

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Асет Канагатов назначен заместителем акима области Жетысу.

Трудовой путь начал экономистом-бухгалтером ТОО «Автотехобслуживание» в Алматинской области. В разные годы работал экономистом-бухгалтером ОАО «Талдыкорганская распределительная электросетевая компания», ведущим специалистом управления финансов Алматинской области, заместителем начальника, начальником отдела финансов Коксуского района, начальником отдела экономики и финансов, отдела финансов города Текели, заместителем акима города Текели, заместителем руководителя, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

Несколько лет работал в сфере малого и среднего бизнеса.

С мая 2023 года занимал должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу.

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Новым руководителем Elorda Eco System стал Нурлан Купешов.

Трудовую деятельность начинал в 2010 году юристом в ТОО «Медикер». Работал исполнительным директором в ТОО «Пассажир-Авто», коммерческим директором в АО «Казахский гуманитарно-юридический университет», генеральным директором в ТОО Компания «Ак-Бата», советником председателя правления АО «Астанаэнергосервис», заместителем директора по энергоснабжению ТОО «АЭСК», с сентября 2019 года назначен заместителем председателя правления АО «Астана-Энергия», с сентября 2019 года до июня 2022 года был заместителем председателя правления АО «Астана-Энергия», с ноября 2020 года президент городской федерации Таеквондо (WT) города Нур-Султана, с 15 июня 2022 года - председателем правления АО «Астана-Энергия», член партии AMANAT.

14 января 2021 года избран депутатом маслихата города Астаны седьмого созыва.

Председатель постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью.