Кадровые назначения в РК за неделю

15 Января 2023, 15:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор наиболее значимых из них.

На минувшей неделе Президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии. Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Испания. Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия. Турсунов Адиль Капанулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.

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Распоряжением Главы государства Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК. Трудовую деятельность начал в 1997 году референтом, атташе в управлении Госпротокола МИД РК. В 1998 году трудился третьим секретарем Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК. В разные годы занимал пост вице-консула Консульства РК в Турции (Стамбул), помощника Посла, пресс-секретаря Посольства РК в Турции (Стамбул), второго секретаря Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК, заведующего консульским отделом Посольства РК в странах Центральной и Восточной Европы (Будапешт), первым секретарем Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК;

2006-2007 г.г. – советник, руководитель отдела Управления азиатского сотрудничества МИД РК;

2007-2009 г.г. – руководитель управления Управления азиатской безопасности Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК;

2009-2010 г.г. – заместитель директора Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК;

2010-2014 г.г. – заместитель Исполнительного директора международной организации «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии»;

2014-2015 г.г. – советник министра МИД РК; -

2015-2016 г.г. – советник-посланник Постоянного представительства РК при ООН;

2016-2019 г.г. – заместитель Постпреда РК при ООН;

С 2019 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ЮАР.

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Максим Споткай стал руководителем Аппарата Сената. Он работал специалистом по работе с молодежью Аксуского городского филиала НДП «Nur Otan», преподавателем казахского языка международной компании «Джей Энд Эс», главным редактором Омской казахской культурно-просветительской газеты «ZamandaS», главным специалистом ПОФ ОО «Отраслевой профсоюз работников культуры, спорта и информации», и.о. председателя ТОП «Профцентр Павлодарской области», директором ТОО «Павлодар Профсервис», ведущим, главным экспертом РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан, руководителем Медиа-редакции, заместителем гендиректора ТОО «Нұр-Медиа», руководителем пресс-службы Центрального аппарата партии «Nur Otan», руководителем пресс-центра Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан К. Токаева, государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан, заместителем Руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан. Участник Президентского молодежного кадрового резерва.

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Заместителем руководителя Аппарата Сената стал Гани Ныгыметов. Трудовой путь начал стажером в штаб-квартире Программы развития ООН в Нью-Йорке. С 2007 по 2009 год — менеджер проекта департамента государственного управления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке РК». С 2009 по 2013 год — директор департамента международного сотрудничества Назарбаев Университета, заместитель генерального директора Центра энергетических исследований Назарбаев Университета, главный директор по развитию бизнеса Nazarbayev University Research and Innovation System. С 2013 по 2016 год — президент АО «Центр международных программ» Министерства образования и науки РК. С 2016 по 2017 год — исполнительный директор ТОО «Центр стратегических инициатив». С 2017 по 2018 год — директор ТОО «Институт евразийской интеграции». С марта 2018 года по июль 2019 года — заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан. С июля 2019 года по май 2020 года - заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК. С апреля 2020 - заместитель акима Северо-Казахстанской области.

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Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного Суда РК. В 2002-2003 годах работал преподавателем кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета. С 2003 по 2011 годы был консультантомправового отдела, главным эксперто отдела правового обеспечения, главным консультантом, заведующим сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советником Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан.

2011 г. - руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А» в 2013 г.);

2008 – 2017 гг. - офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству;

2017 – 2022 гг. - руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан;

С 01.01.2023 г. - судья Конституционного Суда Республики Казахстан.

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Заместителем председателя Комитета гражданской авиации стал Тимур Тлегенов.До назначения на должность заместителя председателя Комитета работал руководителем управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. С октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на должностях эксперта, главного эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.

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На должность заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции был назначен Альжан Ержан. Трудовую деятельность начал в 2009 году ведущим специалистом отдела документирования и регистрации населения Управления юстиции по г. Караганда.

С 2011 по 2012 годы работал главным специалистом-секретарем судебного заседания Канцелярии Шетского районного суда №2 Канцелярии областного суда Карагандинской области.

С 2012 по 2013 годы работал главным специалистом отдела расследований и правового обеспечения Антимонопольной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Карагандинской области.

С 2013 по 2014 годы - эксперт, главный эксперт Управления по исковой работе Департамента юридической службы Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство).

С 2014 по 2019 годы работал главным экспертом, руководителем Управления контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2019 по -2020 годы - заместитель председателя Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК;

С 2020 г. - директор департамента расследований Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

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В департаменте по противодействию наркопреступности МВД назначен новый заместитель начальника – им стал Бахытжан Амирханов. В правоохранительных органах Б.Амирханов служит с 1998 года. Занимал руководящие должности в службах административной, специальной полиции. Более 12 лет работает в подразделениях по противодействию наркопреступности. Последняя занимаемая должность – начальник управления этой службы.

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Столичный департамент Агентства РК по делам государственной службы возглавил Али Комекбаев. С 1999 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате и территориальных департаментах. Занимал должности главного специалиста отдела по контролю за соблюдением законодательства Агентства, заместителя начальника управления территориального департамента по г.Астана, директора департамента правового обеспечения государственной службы, заместителя председателя, руководителя департамента государственной службы и профилактики коррупции, директора департамента государственной службы Агентства. До назначения на должность А.Комекбаев работал руководителем, председателем Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Шымкент.

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Алмас Исаков назначен руководителем аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Трудовую деятельность начал в 2009 году и.о. специалиста департамента таможенного контроля по городу Астане. В 2010 - 2012 гг. работал главным специалистом Налогового департамента по г. Алматы. С 2012 по 2014 гг. занимал должности эксперта и главного эксперта в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития и бюджетного планирования РК. С 2015 по 2019 гг. работал в должностях руководителя управления налоговой политики департамента налоговой и таможенной политики, а затем заместителя директора департамента государственной поддержки предпринимательства в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан. В 2019 году занимал должности заведующего сектором оперативной аналитики информационно-аналитического центра и главного инспектора центра проектного управления Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

2019 - 2021 гг. – директор департамента стратегии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. С февраля 2021 года по январь 2023 года работал заведующим сектора финансовых рынков отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

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Прокурором города Атырау стал Руслан Айтимов. В органах прокуратуры с 2004 года.

В разные годы занимал должности помощника прокурора Курмангазинского района, помощника прокурора г.Атырау, прокурора отдела прокуратуры Атырауской области, заместителя специализированного природоохранного прокурора Атырауской области, помощника прокурора Атырауской области, начальника управления прокуратуры Атырауской области.

С августа 2019 года по настоящее время работал прокурором Исатайского района Атырауской области.

Классный чин – советник юстиции.

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Специализированным природоохранным прокурором Атырауской области стал Еркебулан Ермеков. В органах прокуратуры служит с 2009 года.

В разное время занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Кзылкогинского района, начальника отдела прокуратуры города Атырау. Был помощником, старшим помощником прокурора Атырауской области. До настоящего назначения работал заместителем специализированного природоохранного прокурора Атырауской области.

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В районах Атырауской области на минувшей неделе назначили новых прокуроров. Приказами Генерального прокурора Республики Казахстан Асхат Касимов назначен прокурором Жылыойского района, а Даурен Медетбеков - прокурором Исатайского района.

Асхат Касимов родился в 1982 году. В органах прокуратуры с 2004 года. В разные годы занимал должности помощника и старшего помощника Атырауского транспортного прокурора, старшего помощника прокурора Атырауской области. С декабря 2017 года по настоящее время являлся специализированным природоохранным прокурором Атырауской области. Классный чин – советник юстиции.

Даурен Медетбеков родился в 1981 году. В органах прокуратуры служит с 2004 года.

В разное время занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Мойынкумского, Жамбылского районов, прокурора, старшего прокурора управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Жамбылской области. Затем должности начальника отдела по надзору в социально-экономической сфере прокуратуры г.Тараз, старшего помощника прокурора Жамбылской области по надзору за применением природоохранного законодательства, прокурором Казталовского района Западно-Казахстанской области. С ноября 2017 года по настоящее время являлся прокурором Жылыойского района Атырауской области. Классный чин – старший советник юстиции.

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Исполнять обязанности руководителя ГУ «Казселезащита» МЧС РК назначен Кайрат Бекенов. Кайрат Бекенов в период с 2020 года до 2022 год был заместителем акима Атырауской области. В августе 2022 года стало известно, что К. Бекенов ушел с поста замакима региона по собственному желанию. Он курировал автомобильные дороги, строительство и ЖКХ. В должности заместителя акима проработал 1,5 года. До назначения в Атыраускую область с 2016 по 2020 годы работал заместителем акима Актюбинской области. Кайрат Аскербекович Бекенов родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, Академию права и рынка, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Имеет специальности экономиста, юриста, магистра государственного и местного управления.