Кадровые назначения в РК за неделю

25 Декабря 2022, 09:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор наиболее значимых из них.

Руководителем управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области стал Абдеш Туркменбаев. Трудовую деятельность он начал в 1997 году в АО «Куат» в качестве инженера.

Во время трудовой деятельности работал финансистом АО «Китайский дворик», инженером по развитию производства ТОО «Скиф», инженером по развитию производства «СМУ НТС», мастером цеха ТОО «УПП», мастером-прорабом ТОО «КаспииМұнайкұрылыс-Билдинг», начальником участка, вице-президентом, президентом АО «СМУ-10», вице-президентом АО «КаспийМұнай Кұрылыс», директором ТОО «AG-Строй Сервис».

С 2009 года на государственной службе. Работал главным специалистом ГУ «Актауский городской отдел строительства», заведующим сектором Актауского городского отдела строительства, руководителем ГУ «Каракиянский отдел архитектуры, градостроительства и строительства», заместителем акима Каракиянского района, заместителем руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

С сентября 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя акима города Актау.

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Приказом Генерального прокурора РК старший советник юстиции Ильяс Сандыбаев назначен на должность специализированного природоохранного прокурора Мангистауской области. В органах прокуратуры работает с 2001 года. Занимал должности помощника прокурора города Актау, прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры области, заместителя прокурора Мангистауского района, помощника прокурора области, заместителя и затем начальника управления прокуратуры области. С 2013 года работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. С июля 2020 года занимал должность помощника Генерального прокурора Республики Казахстан.

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По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия депутатов районного маслихата распоряжением акима Жамбылской области акимом Кордайского района назначен Бегзат Болатбеков. Трудовую деятельность начал в 2011 году сотрудником департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В разные годы работал заместителем генерального директора ТОО «Барлық-Сауда», сотрудником департамента экономических расследований по Алматинской области комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, главой крестьянского хозяйства «Хамза», руководителем СПК «Адал Дихан», занимал должность исполняющего обязанности директора коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Кордай су», заместителя акима Кордайского района, директора ТОО «Адал Құрылыс БМ». С сентября 2022 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области.

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Также вчера стало известно, что свой пост покинул первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан. 29 июля 2020 года сообщалось, что первым заместителем акима города Шымкента назначен Мукан Шынгыс Жумабекович.

Шынгыс Мукан родился в 1984 году, образование высшее. По специальности экономист, переводчик, магистр государственного управления. Окончил университет «Кайнар» в Алматы, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, по программе «Болашак» окончил Гарвардский университет.

Трудовой путь начал корреспондентом газеты «Жас Алаш». В разные годы работал пресс-секретарем Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, генеральным директором ТОО «Жайық-пресс», заместителем руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области, заведующим сектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК, заместителем акима Атырауской области, вице-президентом по корпоративному развитию АО KazPetroDrilling.