Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений и перестановок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заведующим отделом правоохранительной системы Совбеза РК назначен Азамат Дюсембеков.

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Первым вице-министром просвещения назначена Шолпан Каринова. Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет. Трудовую деятельность начала в 1994 г. учителем средней школы. В 1998-1999 гг. — учитель русского языка и литературы. В 1999-2000 гг. — учитель казахского языка в русских классах. В 2000-2002 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы Северо-Казахстанской области. В 2003-2004 гг. — методист; и.о. руководителя подразделения по учебной работе Отдела образования и спорта Тайыншинского района СКО. В 2004-2005 гг. — директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО. В 2005-2008 гг. занимала руководящие должности в Отделе образования Тайыншинского района СКО.

В 2008-2009 гг. — руководитель структурного подразделения аппарата акима г. Тайынша, СКО. В 2009-2012 гг. — заместитель начальника Управления образования СКО, г. Петропавловск.

В 2012-2013 гг. — заместитель акима г. Петропавловска по социальной сфере.

В 2013-2017 гг. — и.о. руководителя; руководитель Управления образования СКО, г. Петропавловск. В 2017-2018 гг. — директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК. В 2018-2019 гг. — заместитель директора Центра педагогического мастерства «Назарбаев интеллектуальные школы», г. Астана. В 2019-2021 годы работала вице-министром образования и науки РК. С сентября 2021 года и по настоящее время — первый вице-министр образования и науки РК.

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Вице-министром просвещения РК стал Айбат Ильясов. С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО «Национальные информационные технологии». С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций». С 2009 по 2012 годы – главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции.

С марта 2013 года до февраля 2022 года – руководитель управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК. С февраля 2022 года работал вице-министром образования и науки РК.

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Вице-министром просвещения РК назначен Гани Бейсембаев. Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели. В 1989-1990 гг. — учитель казахского языка.

В 1994-1995 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы. В 1995-1997 гг. — директор средней школы. В 1997-2000 гг. — ученый секретарь, референт Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина. В 2000 г. — и.о. начальника отдела образования Аппарата акима г. Капшагая. В 2000-2001 гг. — руководитель отдела образования г. Капшагай.

В 2001-2006 гг. — директор Международного центра дополнительного образования. В 2006-2007 гг. — директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета. В 2007-2020 гг. — генеральный директор международного центра образования. В 2020 г. — директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» МОН РК.

В 2020-2022 гг. — президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК. С марта 2022 года по настоящее время являлся вице-министром образования и науки РК.

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Кайрат Мырзахметов назначен заместителем председателя Комитета государственного имущества и приватизации. Трудовую деятельность начал в 2005 году в органах финансовой полиции и противодействия коррупции.

С 2018 по 2020 годы – старший помощник генерального прокурора в группе внутренней инспекции Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. В 2020 году – сотрудник Генеральной прокуратуры. С 2021 года работал заместителем директора Департамента апелляции Министерства финансов Республики Казахстан. В 2021 году награжден памятным нагрудным знаком «100 лет Министерству финансов Республики Казахстан».

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Кунсулу Закарья назначена главой нацхолдинга QazBioPharm. Ранее она занимала должность генерального директора РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Минздрава РК. К. Закарья известна как признанный специалист в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии.

Под ее руководством осуществлены координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта.

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На должность председателя правления АО «Национальный центр педиатрии и детской хирургии» назначен Абай Кусаинов. Он начинал трудовую деятельность в 1995 году клиническим ординатором кафедры детской хирургии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, затем ассистентом, доцентом кафедры детской хирургии медуниверситета. С 2010 года по настоящее время возглавлял ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» г.Алматы. С 2020 года по настоящее время является заведующим кафедрой детской хирургии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Детский хирург высшей категории, кандидат медицинских наук (Ph.D), отличник здравоохранения РК. В 2019 году стал обладателем ордена «Құрмет».

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Гульфайруз Уразбаева возглавила Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии. Она прошла все ступени трудовой карьеры - от врача акушера-гинеколога родильного дома № 2 г.Алматы до заведующей отделением и главного врача Перинатального центра № 2 г.Нур-Султан. С 2007-го по 2011 год являлась заведующей отделением патологии беременности № 2 АО «Национальный научный центр материнства и детства». Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, организатор здравоохранения высшей квалификационной категории, магистр МВА по специальности «Менеджмент в здравоохранении» (2019 г.), отличник здравоохранения РК.

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Советником акима Алматинской области стал Самат Ахилбеков. Трудовой путь начал кредитным инспектором АО «Индустриальный банк Казахстана» в 2002 году. В разные годы работал экспертом, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником управления Фонда развития малого предпринимательства по Южно-Казахстанской области, директором территориальных филиалов АО «Даму» по Жамбылской и Южно-Казахстанской областям. С февраля 2021 года занимает должность исполнительного директора АО «Евразийский банк».

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Шынгыс Ануарбеков назначен руководителем департамента госдоходов по городу Нур-Султану. Трудовую деятельность начал в 1998 году специалистом отдела местных налогов, налоговым инспектором отдела проверок физических лиц Налогового комитета по Турксибскому району Алматы. С июня 1998 года по март 2014 года работал в различных должностях в налоговых органах от налогового инспектора до руководителя районного управления. С марта 2014 года был заместителем руководителя Налогового департамента по г. Алматы, департамента государственных доходов по Костанайской области. С июля 2015 года по май 2019 года работал руководителем управления камерального контроля Комитета государственных доходов МФ РК.

С мая 2019 года по настоящее время работал руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области.

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Руководителем территориального департамента АДГС по Актюбинской области стал Талант Медет. Общий стаж на государственной службе составляет более 18 лет. Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом Управления внутренней политики Карагандинской области. С 2008 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы. Занимал должности консультанта отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией, руководителя отдела прохождения государственной службы, управления прохождения государственной службы и профилактики коррупции, заместителя руководителя департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области. До назначения на должность работал руководителем управления ситуационного мониторинга и информационной безопасности департамента контроля в сфере государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

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Руководителем департамента государственных доходов по Абайской области стал Руслан Данияров. По образованию экономист, юрист. Окончил Евразийский институт рынка, Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором налоговой инспекции по Торгайской области. С ноября 1999 года по октябрь 2009 года работал в различных, в том числе руководящих должностях Налогового Комитета по Алматинскому району города Астаны.

С октября 2009 года по март 2020 года работал в различных, в том числе руководящих должностях Налогового комитета, а затем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. С апреля 2020 года по апрель 2022 года - руководитель управления департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области.

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Руководителем управления ветеринарии Абайской области назначен Ержан Барышев. Он начинал трудовой путь ветеринарным врачом в СРФ ТОО «АлРун». Работал ветеринарным инспектором и главным ветеринарным инспектором Курчатовской городской территориальной инспекции АПК МСХ РК. С 2012 по 2016 годы – руководитель отдела биологической безопасности Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции КВК МСХ РК. С 2016 по 2017 годы – ветеринарный эксперт-региональный менеджер ТОО «Bioteh Group» по ВКО. С 2018 по 2020 годы – ветеринарный эксперт-региональный менеджер, затем по 2022 год – директор регионального филиала ТОО «AVA QAZAQSTAN». ***

Руководителем управления сельского хозяйства и земельных отношений Абайской области стал Анзор Абаев. Свой трудовой путь после получения диплома по специальности «землеустройство и кадастр» Казахского государственного агротехнического университета имени С. Сейфуллина начинал с помощника ректора Института управления г. Астана. В 2010 году принят для прохождения молодежной практики в управление земельных отношений города Астаны. До слияния с управлением архитектуры и градостроительства был заместителем руководителя управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Астаны. С 2018 по 2022 годы работал руководителем отдела организации работы земельной комиссии управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы. За это время стал магистром сельскохозяйственных наук и получил юридическое образование.

За безупречную работу Анзор Мициевич награжден множеством благодарственных писем и наград. В 2021 году удостоен нагрудного знака «ҚР Құрметті Жерге орналастырушы» («Почетный землеустроитель РК»).

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Главой управления координации занятости и соцпрограмм Абайской области стала Айнур Султанова. Она начинала работу специалистом департамента образования ВКО. Работала главным специалистом финансово-экономического отдела управления образования ВКО. Возглавляла различные отделы управления образования ВКО – планирования, анализа и мониторинга стратегических и программных документов; экономики, планирования и прогнозирования; планирования и анализа государственного учреждения. С 2015 по 2017 годы – заместитель руководителя управления образования ВКО. С 2017 по 2020 годы – руководитель отдела экономической политики и анализа управления экономики и бюджетного планирования ВКО. С 2020 по 2022 годы – заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ ВКО.

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Акимом столичного района Алматы стал Максат Саматулы. Трудовую деятельность начал в 2007 году со специалиста департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. В разные годы работал в «Астана Горкоммунхоз»,департаменте энергетики и коммунального хозяйства г. Астана и др. С 2012 года до 2022 года занимал разные должности в аппарате акима района Алматы, в том числе с 2019 до 2022 года - должность заместителя акима района Алматы. Последние 8 месяцев работал заместителем акима Байконурского района Нур-Султана.

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Новым акимом Нуринского района Карагандинской области стал Бакытжан Муканов. Он окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «строительство тепловых и атомных электростанций». На государственной службе - с 2005 года. В Жанааркинском районе прошел путь от специалиста отдела до заместителя акима. С августа 2020 года до настоящего времени работал в должности заместителя руководителя аппарата акима Карагандинской области.

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Муханбеткали Нурсултан назначен на должность начальника управления полиции Актау. В органах внутренних дел служит с сентября 2001 года. Работал на различных руководящих должностях, с 2007 по 2014 годы был начальником отдела криминальной полиции УВД Актау, начальником отделения управления криминальной полиции ДВД Мангистауской области, с 2014 по 2017 годы - начальником УВД Каракиянского района, с 2017 по 2018 годы - начальником УВД Бейнеуского района, а с 2020 по 2022 годы - заместителем начальника управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области. В 2022 году был назначен начальником управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области.

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Отдел образования города Павлодара возглавила Айгуль Маликова. В разное время работала заместителем, затем директором школы, занимала должности в отделе образования Павлодара, была заместителем председателя территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Павлодарской области». До назначения с октября 2019 года занимала должность исполнительного секретаря Павлодарского городского филиала партии «AMANAT».



