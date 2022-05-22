22 Мая 2022 11:46

Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

На прошлой неделе сменилось руководство баскетбольного клуба «Астана». С поста генерального директора «Астаны» ушел Валерий Тихоненко. В этой должности его сменил Самсон Аракелян. Валерий Тихоненко возглавлял БК «Астана» с 2011 года. При нем «Астана» десять раз становилась чемпионом Казахстана и девять раз выигрывала Кубок Казахстана. Лучший результат команды в Единой Лиге ВТБ — три выхода в четвертьфинал. Самсон Аракелян до назначения на пост гендиректора «Астаны» возглавлял актауский баскетбольный клуб «Каспий».

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Акимом Меркенского района Жамбылской области назначен Жорабек Баубеков. Он уроженец Меркенского района. В 1989 году окончил Семипалатинский финансово-экономический техникум по специальности «финансист», в 1996 году — Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1989 году старшим экономистом финансового отдела Меркенского района. В разные годы занимал должности главного специалиста, начальника отдела, заместителя начальника финансового отдела Меркенского района, заместителя начальника отдела финансов города Тараза, заместителя директора департамента финансов акимата Жамбылской области, заместителя начальника управления финансов акимата Жамбылской области, руководителя управления координации занятости и социальных программ. С 2019 по 2020 годы работал руководителем управления, заместителем директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области.

С мая 2020 года возглавлял управление координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области.

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Новых начальников полиции назначили в Министерстве внутренних дел РК. На должность заместителя начальника ДП Туркестанской области назначили Сапара Бауыржан. Пост заместителя начальника ДП на транспорте занял Ерлан Жалмагамбет. На должность начальника Управления полиции района «Есиль» ДП города Нур-Султан назначили Алибека Кужахметова. А пост начальника Управления полиции района «Байконур» ДП Нур-Султана занял Марат Абиров.

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Распоряжением Главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

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Мурат Баймукашев назначен первым заместителем Секретаря Совета безопасности РК. В разные годы он работал инспектором, госавтоинспектором, старшим инспектором Государственной автоинспекции Управления внутренних дел Талдыкурганской и Акмолинской областей, старшим инспектором, начальником отделения отдела департамента дорожной полиции МВД РК. Он также занимал пост заместителя начальника штаба-департамента МВД РК, начальника департамента кадровой работы МВД РК, старшего помощника генерального прокурора РК по особым поручениям, заместителя заведующего отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК.

С июля 2021 года занимал пост заместителя министра внутренних дел РК.

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Назначены новые заместители председателя правления национальной компании «КазМунайГаз».

Заместителем председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» по переработке нефти и нефтехимии назначен Арман Кайрденов. Он будет курировать вопросы переработки нефти, деятельности нефтеперерабатывающих заводов и развития нефтехимии. На должность заместителя председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка» назначен Булат Закиров. Заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» назначен Василий Лавренов. В периметр его обязанностей будут входить юридические аспекты деятельности компании.

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Решением единственного участника ТОО «КазМунайГаз-Аэро» генеральным директором компании 19 мая назначен Ильдар Шамсутдинов.

И. Шамсутдинов в 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит», в 2004 году окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», имеет степень MBA (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).

Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером по реализации нефти, специалистом по транспортировке нефти компании АО «CNPC-Aktobemunaigas». С 2005 по 2006 годы работал ведущим специалистом отдела реализации нефти ТОО «Казахойл Актобе». С 2006 по 2007 годы - ведущий специалист департамента маркетинга компании «Бузачи Оперейтинг Лтд». В 2008-2011 годах занимал должность главы Московского представительства компаний ЗАО «Назымская НГРЭ» и ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания». С 2010 по 2017 годы - начальник департамента логистики ТОО «Жаикмунай». С 2017 года работал менеджером по логистике, менеджером по реализации нефтепродуктов и руководителем трейдинга и развития бизнеса в группе компаний Exmor Group DMCC/ Enco Trading DMCC/ Supreme Petroleum Pte Ltd (Дубай и Москва).