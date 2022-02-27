Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в Казахстане произошёл ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Гизат Нурдаулетов назначен Секретарем Совета Безопасности РК.

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился 11 июня 1964 года в селе Каракастек, Джамбульского района Алма-Атинской области (КазССР).

Окончил Казахский государственный университет по специализации «Юрист».

Трудовая деятельность:

1987 – 1990 – Юрист колхоза;

1990 – 1996 – Работа в органах прокуратуры;

1996 – 1997 – Работа в органах Государственного следственного комитета Республики Казахстан;

1997 – 2007 – Работа в органах Комитета национальной безопасности Республики;

2007 – 2017 – Начальник департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области;

2017 – 2019 – Первый заместитель генерального прокурора Республики Казахстан;

С 2019 – Генеральный прокурор Республики Казахстан.

Ранее он занимал должность генерального Прокурора Республики Казахстан.

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Марат Ахметжанов назначен министром внутренних дел Республики Казахстан.

Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, факультет юриспруденции.

Трудовая деятельность:

1991-1993 гг. - стажер, затем следователь прокуратуры города Темиртау.

1993-1996 гг - старший следователь по особо важным делам Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальником отдела региональных следователей Управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.

1996-1997 гг. – начальник отдела Управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальник Управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.

1997-1998 гг. - начальник Управления расследования Военно-следственного департамента Министерства внутренних дел.

1998 - 2001 гг. - заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.

2001 г. - начальник департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.

2003-2006 гг. - прокурор Павлодарской области.

2006-2009 гг. - прокурор Южно-Казахстанской области.

2009-2012 гг. - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

2012 г. - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2014-2016 гг. - руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

С 2 июня 2016 г. 16 апреля 2021 г. - заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан. С 16 апреля 2021 г. - председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

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Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции.

Бектенов Олжас Абаевич родился 13 декабря 1980 года в городе Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001 г.) с отличием, специальность «Юрист». Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (2014 г.).

С 2002 по 2005 годы – главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы.

В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах – руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.

С 2017 по 2018 год - заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 года — Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

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Болат Тлепов назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

Болат Тлепов родился в 1978 году в г. Кентау.

Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «политолог, преподаватель политологии».

В 2001-2005 гг. работал экспертом общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научным сотрудником Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старшим научным сотрудником Центра политических технологий.

В 2005-2006 гг. — исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима г. Алматы.

В 2008 г. был заместителем директора департамента внутренней политики, заместителем начальника Управления внутренней политики г. Алматы.

С 2008 по 2013 гг. — заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики г. Астаны.

В 2013-2014 гг. — руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны».

В 2014-2015 гг. — заместитель начальника Административного департамента Министерства обороны РК.

В 2015-2016 гг. — советник заместителя Премьер-Министра РК.

В 2017-2019 гг. — советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

С ноября 2019 года работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

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Ерлан Тургумбаев назначен советником Президента РК.

Тургумбаев Ерлан Заманбекович родился 14 августа 1962 года в городе Алматы.

Имеет высшее юридическое и высшее экономическое образование, ученую степень кандидата юридических наук (2004 г.). Полный кавалер ордена «Даңқ» І и ІІ степени, награжден орденом «Айбын» ІІ степени, знаком «Кайсар» І степени, медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза», юбилейными и ведомственными медалями. Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1984 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

С 1986 по 2000 годы занимал различные должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

С 2000 года – работал начальником Девятого департамента и департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

С апреля 2003 – начальник департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области МВД Республики Казахстан.

С мая 2006 – председатель Следственного комитета МВД Республики Казахстан.

С июля 2006 – начальник департамента внутренних дел города Алматы МВД Республики Казахстан.

С декабря 2012 – заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

С февраля 2019 года был министром внутренних дел Республики Казахстан.

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Асет Исекешев назначен помощником Президента РК.

Исекешев Асет Орентаевич родился 17 августа 1971 года в г. Караганда.

В 1989 году окончил Специальное профессионально-техническое училище №5 г. Уральска по специальности «слесарь-сборщик». В 1994 году – юридический факультет КазГУ имени Аль-Фараби, в 1998 году – Высшую школу государственного управления при Президенте РК.

В 1989 году – слесарь-сборщик радиоаппаратуры Уральского завода «Омега».

В 1995 - 1997 годах – работа в органах прокуратуры.

В 1998 - 1999 годах – главный специалист Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. В 1999 - 2000 годах – директор департамента регистрации и контроля над нормативными правовыми актами центральных и местных органов Министерства юстиции РК. С 2000 по 2002 год – работа в частном секторе.

С ноября 2002 – советник министра экономики и бюджетного планирования РК.

С июня 2003 года – вице-министр индустрии и торговли РК.

С мая 2006 года – заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

С 2007 по 2008 год – работа в частном секторе.

С февраля 2008 года – помощник Президента РК.

С мая 2009 – министр индустрии и торговли РК, в марте 2010 года назначен заместителем Премьер-Министра – министром индустрии и новых технологий РК.

С января 2012 года – министр индустрии и новых технологий, с сентября 2012 года – заместитель Премьер-Министра – министр индустрии и новых технологий РК.

С августа 2014 года по июнь 2016 – министр по инвестициям и развитию РК. Одновременно с февраля 2015 года инвестиционный омбудсмен.

С 21 июня 2016 года – аким города Астаны.

С 10 сентября 2018 года по 24 марта 2019 года – руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

С 25 марта 2019 года по 16 января 2020 года – исполнительный директор Фонда Первого Президента РК.

16 января 2020 года назначен помощником Президента – Секретарём Совета Безопасности Республики Казахстан.

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Улан Байжанов назначен заместителем Генерального Прокурора РК.

Улан Байжанов родился в 1958 году в Алма-Ате.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980), юрист.

Трудовой стаж:

- старший юрисконсульт КП «КазГУград» (1980-1983);

- начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР (1983-1987);

- инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского горисполкома (1987-1991);

- начальник Управления юстиции Алматы, член коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан (1991-1995);

- генеральный директор правового центра «Алматы - Зан» (1995-1997);

- вице-президент ОАО «Казахтелеком» (1997-1999);

- вице-министр Министерства государственных доходов РК (1999-2002);

- исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО «НК «КазМунайГаз» (2003);

- заместитель генерального директора ЗАО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» (2003);

- президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (АО «КазМунайГазКонсалтинг») (2003-2005);

- руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз», вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз» (2005-2008);

- управляющий директор АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (2009-2011);

- руководитель Аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан, специальный представитель Генеральной прокуратуры РК в странах Европы и международных организациях (2011-2015);

- ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2015-2017);

- заместитель председателя правления АО «Казкоммерцбанк» (2017-2018);

- председатель Ревизионной комиссии НОК РК (с 2020); С 2021 года занимал должность независимого директора АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде».

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Жандос Шаймарданов назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Жандос Шаймарданов родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Йоркский Университет (Великобритания) по программе «Болашак» (2009), с пециальность «Экономика и финансы».

Трудовой стаж:

- главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2009-2010);

- менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013);

- советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);

- директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК (2014-2016);

- директор департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (2016-2019);

- председатель правления АО «QazTech Ventures» (2019-2020); с 2020 года занимал должность директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК.

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Еркебулан Дауылбаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора департамента таможенного контроля по ЮКО Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. В 2010-2011 гг. — и.о. начальника отдела, начальник отдела лицензирования Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО.

В 2011-2012 гг. – замначальника Управления строительства ЮКО. В 2012-2014 гг.

– руководитель Управления по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля по ЮКО. В 2013-2014 гг.

– руководитель Управления строительства ЮКО. В разные годы трудился в частных компаниях. В 2016-2017 гг.

– заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии «Нур Отан».

В 2017-2018 гг. – заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

В 2018 году являлся советником акима Жамбылской области. В 2018-2020 гг.

— заместитель акима Жамбылской области.

В 2020-2021 гг. – заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

С августа 2021 года по настоящее время являлся государственным инспектором Администрации Президента РК.

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Нурлан Абдрахманов назначен первым заместителем Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Абдрахманов Нурлан Алмасович родился 21 января 1977 года в Алматинской области, поселке Рудничный.

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист. Прошел обучение в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по программе Executive Management. Абдрахманов Н.А. начал свою карьеру в Национальном Банке Республики Казахстан в качестве ведущего экономиста отдела инспектирования управления банковского надзора №2 Департамента банковского надзора в 1998 году.

В период с 1998 по 2003 гг. занимал разные должности, начиная от ведущего экономиста до начальника отдела.

С 2004 по 2011 гг. работал в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Затем с 2011 по 2018 гг. занимал руководящие должности в Национальном Банке Республики Казахстан.

С августа 2018 г. по май 2019 г. работал в должности председателя АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

С мая 2019 по декабрь 2019 года занимал должность директора Департамента платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан.

В декабре 2019 года назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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Олжас Кизатов назначен заместителем председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса.

Вакантный мандат фракции «Nur Otan» в Мажилисе будет отдан Саясату Нурбеку.

Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК.

Саясат Нурбек - политолог, общественный деятель, генеральный директор BTS Education. Ранее сегодня сообщалось, что Дарига Назарбаева подала заявление о досрочном прекращении своих полномочий депутата Мажилиса.

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Шавхат Утемисов стал членом Центральной избирательной комиссии РК.

Шавхат Утемисов родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области.

В 1985 году окончил Уральский педагогический институт имени А. Пушкина, в 2000 году - Академию государственной службы при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал учителем сельской школы, работал акимом района, заместителем акима области. Долгие годы был депутатом Мажилиса, принимал активное участие в законотворчестве.

Ранее работал руководителем аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл».

Талгат Курманбаев родился в 1979 году. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2004 году – Казахский государственный национальный технический университет имени Каныша Сатпаева.

С 2000 года начал работать в нефтяной отрасли.

В разные годы являлся исполнительным директором по транспортировке АО «КазТрансОйл», генеральным директором ТОО «КазМунайГаз-Аэро», заместителем директора департамента транспортировки и переработки нефти Минэнерго.

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Обновлен состав Совета директоров АО «Отбасы банк».

Председателем Совета директоров АО «Отбасы банк» избран Канат Шарлапаев.

Также избраны новые члены Совета директоров АО «Отбасы банк».

Ими стали Адиль Мухамеджанов и Санжар Жамалов. В Совет директоров банка были переизбраны председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, Ерсаин Хамитов, независимые директора Нурлан Токобаев и Эльмира Ермекова.

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Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции.

Приказом МВД РК на должность заместителя начальника ДП города Нур-Султана назначен подполковник полиции Эльдар Данияров.

Данияров Эльдар Нурланович окончил Алматинскую академию МВД РК имени М. Есболатова. В органах внутренних дел с 2000 года, начинал службу старшим инспектором Отдельного специализированного батальона дорожной полиции столицы.

Также приказом МВД РК начальником Управления собственной безопасности ДП города Нур-Султана назначен подполковник полиции Жанат Кожахметов. Ранее он являлся заместителем начальника УСБ ДП города Нур-Султана. Кожахметов Жанат Сергеевич окончил Карагандинскую юридическую академию. В ОВД с 2007 года, службу начинал с районного следователя ДП Карагандинской области.

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Кадровые перестановки произошли в костанайском департаменте полиции.

Ербол Бектуров назначен заместителем начальника ДП Костанайской области

Ранее Е. Бектуров занимал должность начальника управления дознания департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Бектуров Ербол Еркеуланович родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Закончил Карагандинскую высшую школу ГСК РК. В органах внутренних дел с 1997 года, начинал службу следователем.

Руководил следственными подразделениями УВД города Петропавловска, следственным управлением и дознания ДВД СКО. На этой должности Е. Бектуров заменил Кайрата Сыздыковича Дюсембекова, который был комендантом Костанайской области во время январских событий.

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Начальником управления местной полицейской службы города Шымкент назначен полковник полиции Мылтыков Улугбек Тургунович.

Улугбек Мылтыков родился в 1975 году в Шымкенте. В органах внутренних дел работает с 1996 года. Работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 года возглавлял управление местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области.

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Заместителем начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен Ербол Бекпаев.

Ербол Бекпаев в правоохранительных органах работает с 1992 года. Уроженец Курчумского района Восточно-Казастанской области.

Окончил Костанайскую высшую школу МВД РК. Начинал службу милиционером ОВД Октябрьского района УВД города Усть-Каменогорска.

За годы службы работал на различных должностях, в том числе инспектором паспортной работы УВД города Усть-Каменогорска, старшим инспектором визового отдела работы Управления миграционной полиции УВД ВКО, старшим инспектором группы режима и контроля за выездом иностранцев Управления миграционной полиции ГУВД ВКО.

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В департаменте полиции Жамбылской области произошли кадровые перестановки.

На должность начальника 1-го отдела полиции управления полиции города Тараз назначен Алиев Нариман Кокишевич.

Полковник полиции Нариман Алиев начал службу в органах внутренних дел в 1993 году с должности милиционера патрульной службы. Далее занимал различные руководящие должности, имеет большой опыт в следственных, оперативных службах. До настоящего времени работал в управлении криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области.

Начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин.

На должность первого заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области назначен полковник полиции Ербол Тайбеков.

Двумя другими заместителями начальника департамента полиции Жамбылской области стали полковники полиции Нуржан Рахметуллаев и Бауыржан Удергенов.

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Заместителем начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области назначена Сауле Андагулова.

Сауле Андагуловой 51 год. Родилась в Костанайской области. В 1991 году окончила Петропавловский педагогический институт, в 2002 году - Академию МВД РК.

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Алибек Жаканбаев назначен новым заместителем акима Алматинской области.

Алибек Жаканбаев родился в 1964 году.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности – инженер лесного хозяйства.

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Левобережный» Алакольского района. В разные годы работал агрономом отдела озеленения хозрасчетного участка «Зеленстрой» в городе Семипалатинске (ныне Семей), рабочим, мастером цеха, инженером Алакольского механизированного лесного хозяйства, лесничим Учаральского лесничества, главным лесничим Алакольского лесного хозяйства, директором Алакольского филиала КГП «Каратал орманы», начальником Алакольского филиала ГКП «Талдықорған ағаштары», заместителем директора, директором ГУ «Алакольское лесное хозяйство», акимом Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов. На этом посту он сменил Серика Турдалиева. Он был освобожден от должности заместителя акима области в связи с назначением на другую должность.

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Казбек Майгельдинов назначен председателем правления Казахстанского института общественного развития.

Казбек Майгельдинов окончил Жезказганский университет по специальности «История», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики», магистратуру КазНУ по специальности «Археология и этнология».

Окончил докторантуру ЕНУ по специальности «Политология», доктор PhD. Работал научным сотрудником Отдела всеобщей археологии РГКП «Институт археологии им. А.Х. Маргулана», в структурных подразделениях АП РК и других.

С 2019 по 2021 годы занимал пост руководителя Центра научных исследований и анализа Института евразийской интеграции.

До назначения работал руководителем Центра изучения общественных процессов НАО «КИОР». Подписывайтесь на наш канал:

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Заместителем начальника ДП ВКО назначен Елдос Закимов.

Закимов Елдос Даулетказиевич в правоохранительных органах служит с 2002 года. Уроженец Абайского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Академию МВД РК, в 2008 году окончил магистратуру. Начинал служебную деятельность следователем следственного отделения ОП Жарминского района.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником следственного отдела УВД г. Семея ДВД Восточно-Казахстанской области, заместителем начальника и начальником Следственного управления ДВД Восточно-Казахстанской области.

В 2018 году был назначен заместителем начальника Департамента полиции Восточной-Казахстанской области. Представив Елдоса Даулетказиевича личному составу, начальник департамента полиции Серик Джунисбеков поставил ряд задач по работе своему первому заместителю.

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Ерлан Кыдыралыулы назначен акимом Жамбылского района Жамбылской области

56-летний Ерлан Кыдыралыулы образование получил в Жамбылском зоотехническо-ветеринарном техникуме и Казахском государственном аграрном университете по специальности «зоотехния», в Международном казахско-турецком университете имени Х.-А. Ясави по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1986 году зоотехником в колхозе имени Крупской Жамбылского района. В разные годы работал бригадиром, заведующим, инженером в колхозе имени Крупской, главным экономистом в производственных кооперативах «Қожагелді», «Саза батыр», акимом Орнекского сельского округа Жамбылского района, первым заместителем председателя районного филиала партии «Нур Отан», руководителем аппарата акима Жамбылского района.

С сентября 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Жамбылского района.

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Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Азамат Сатыбалды родился в 1977 году в селе Рыскулов Жамбылской области. Актер рос в многодетной семье.

В 1997 году поступил в Академию искусств имени Т. Жургенова.

В 2000 году был направлен для защиты диплома в Костанайский областной театр драмы. Трудовой путь начал в 2001 году в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова.

В 2018 году Азамат Сатыбалды был назначен исполняющим обязанности директора Казахского государственного академического театра детей и молодежи имени Габита Мусрепова.

Актер снимался более чем в 20 фильмах.

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Начальником Управления полиции города Семея назначен Ернар Базаров.

Ернар Базаров работает в правоохранительных органах с 1998 года.

С 2000 по 2012 год занимал различные должности в УВД города Семипалатинска, в том числе начальника регистрационно – экзаменационного отделения.

С ноября 2012 года по февраль 2018 года работал в Комитете административной полиции МВД Республики Казахстан.

С февраля по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя начальника управления административной полиции ДВД ВКО, с 31 октября 2018 года начальник этого же управления.