Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в стране произошёл ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Арман Джумабеков возглавил аппарат Агентства по стратегическому планированию и реформам. Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерейментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области. В разные годы работал в налоговом комитете по Акмолинской области, Министерстве государственных доходов, Канцелярии Премьер-Министра РК, Администрации Президента РК. В 2018-2019 годы — ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК. В 2019 году — первый вице-министр национальной экономики РК. С января 2021 года являлся руководителем аппарата МНЭ РК. Награды: Орден «Құрмет», медаль «Ерең енбегі үшін».

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Распоряжением Главы государства Жолманов Азамат Сагатович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

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Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов возглавил совет директоров фонда «Даму». Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования управления ценных бумаг финансового рынка в Министерстве финансов Республики Казахстан. С 1995 года назначен начальником отдела, затем заместителем начальника управления (1996), заместителем директора Бюджетного департамента (1997), директором Департамента по государственным закупкам (1998), заместителем директора Департамента Казначейства (1999), заместителем директора Бюджетного департамента (2001), директором Департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (2002). С сентября 2002 по июнь 2003 — директор департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК. С июня 2003 по февраль 2006 — вице-министр экономики и бюджетного планирования РК. С февраля 2006 по январь 2007 — председатель Агентства по статистике РК. С января 2007 по 10 августа 2007 — вице-министр финансов РК. С 10 августа 2007 года — министр экономики и бюджетного планирования РК. 13 марта 2010 года указом Президента назначен помощником Президента РК. С 21 января 2012 по 6 ноября 2013 года — заместитель руководителя администрации Президента РК. С 6 ноября 2013 по 11 сентября 2018 года — заместитель Премьер-Министра и министр финансов РК. С 11 сентября 2018 года по 13 июня 2019 года — аким города Астана (ныне Нур-Султан). С 17 июня 2019 года - министр торговли и интеграции РК. С 11 января 2022 года назначен заместителем Премьер-Министра - министром торговли и интеграции РК.

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На минувшей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об образовании суда города Косшы Акмолинской области и назначении судей. На должности судей были назначены Динара Сталбековна и Мурат Халмурзаев.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов возглавил Совет директоров холдинга «Байтерек». Отметим, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и уставом холдинга к исключительной компетенции единственного акционера, в лице Министерства национальной экономики РК, и исполнительного органа, в лице правления холдинга.

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Распоряжением Главы государства Ержан Бабакумаров назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан. Трудовую деятельность начал в 1995 году с позиции заведующего отделом внутренней политики, директора Центра социально-политических исследований Института развития Казахстана. В 1996 году работал главным специалистом отдела внутренней политики аппарата акима города Алматы. С 1996 по 2006 годы работал старшим референтом, консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом внутренней политики, главным инспектор социально-политического отдела, заведующим информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики, заведующим информационно-аналитическим центром Администрации Президента РК. С 2006 по 2008 годы был и.о. вице-министра культуры, информации и спорта, вице-министром, ответственным секретарем Министерства культуры и информации РК С 2008 по 2012 годы - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2012 по 2016 годы - директор РГП «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. С 2016 по 2018 годы - заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК. С 2018 по 2019 годы - заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента РК. С апреля по июль 2019 года был советником Президента РК. С июля 2019 года работал заместителем акима города Алматы. Награжден орденами «Құрмет» (2005) и «Парасат» (2017).

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Распоряжением акима Туркестанской области Дастан Альтеев назначен руководителем управления государственных закупок Туркестанской области. Трудовую деятельность начал в 2003 году в отделе финансов акимата города Арысь. В 2005 году работал в отделе юридической и кадровой работы департамента финансов Южно-Казахстанской области, в 2006-2012 годах главным специалистом департамента финансов области, руководителем отдела организации государственных закупок и выдачи разовых талонов. В 2012-2018 годы работал начальником отдела юридической службы и государственных закупок управления строительства Южно-Казахстанской области, начальником отдела организации государственных закупок управления государственных закупок. В 2018 году занимал должность заместителя руководителя управления государственных закупок Южно-Казахстанской области. С 2018 года был заместителем руководителя управления государственных закупок Туркестанской области.

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Самат Ергалиев избран президентом ассоциации Qazaq kuresi. Самат Ергалиев - мастер спорта по вольной борьбе. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», благодарственными письмами Главы государства за вклад в развитие национального спорта. В ходе собрания стало известно, что генеральным директором Ассоциации назначен Ербол Мырзабосынов. Доктор PhD Е. Мырзабосынов является мастером спорта международного класса Республики Казахстан, заслуженным тренером Республики Казахстан.

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По согласованию с Администрацией Президента по принципу меритократии заместителями акима назначены экс-аким района Сарыарка Есет Байкен и экс-аким района Есиль Берик Джакенов. Трудовую деятельность Есет Байкен начал в управлении экономики и бюджетного планирования города Астаны в должности ведущего специалиста. В разные годы работал главным специалистом отдела социально-культурной сферы аппарата акима столицы, главным инспектором, руководителем организационно-инспекторского отдела аппарата акима столицы. С 2016-2019 годы занимал должности эксперта секретариата руководителя Администрации Президента РК, госинспектора отдела госконтроля и организационно-территориальной работы АП РК, акима Нуринского района Карагандинской области, руководителя аппарата акима города Нур-Султан. С 2020 года работал акимом района Сарыарка г. Нур-Султана. Трудовую деятельность Берик Джакенов начал в 2000 году со службы в органах налоговой полиции г. Кокшетау. С 2002-2007 годы работал ведущим и главным специалистом Налогового комитета по г. Темиртау. Также в разные годы занимал должности в акимате Карагандинской области, министерстве финансов. В 2015 году был назначен заместителем заведующего секретариата руководителя Администрации Президента. С 2016 года занимал должность руководителя аппарата акима города Нур-Султан, с 2019 года работал акимом района Есиль города Нур-Султана.

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По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин. В разные года работал первым заместителем начальника Департамента внутренних дел Жамбылской области, начальником Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан. С октября 2019 года по настоящее время занимал должность начальника Департамента полиции Акмолинской области.

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По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен Аян Дуйсембаев. В органах внутренних дел начал работать с 1999 года с должности оперуполномоченного отдела при Службе криминальной полиции ГУВД Алматы. С 2012 года занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, с 2016 по 2019 год – начальника этого же департамента. В период с 2019 по 2021 год работал советником акима Мангистауской области. До нового назначения занимал должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

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По согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата по принципу меритократии в Нур-Султане назначены акимы районов Сарыарка и Есиль. Акимом района Сарыарка назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Жусуп Жумагулов. Трудовую деятельность он начал со специалиста управления инвестиций и развития столицы. С 2016 по 2019 годы занимал должности заместителя руководителя КГУ «Центр исследования проблем религий», заместителя руководителя управления по делам общественного развития столицы. До назначения с 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Нур-Султана.

Акимом района Есиль назначен Асылбек Есенбаев. Трудовую деятельность начал в 2001 году. В разные годы занимал должности в акимате столицы, Администрации Президента РК, канцелярии Премьер-Министра РК. С 2019 по март 2021 года занимал должность руководителя управления строительства, управления жилья и жилищной инспекции Нур-Султана. С апреля 2021 года – председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру».

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Приказом министра культуры и спорта РК Айболат Жаудыр назначен директором Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева. Трудовую деятельность начал в 1999-2000 годах редактором телеканала «ТДК-42» города Уральска. В 2000 году работал администратором казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева г. Астаны, с 2005 года-главным администратором. С 2006 года работал заместителем директора по зрителю, с 2012 года - первым заместителем директора театра, с апреля по ноябрь 2013 года - директором Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева. 2013-2016 годы - директор Молодежного театра акимата города Астаны. 2016-2019 годы - директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева акимата города Нур-Султана. С 2019 года работал директором Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького акимата города Нур-Султана.

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Новый глава департамента по регулированию естественных монополий назначен в СКО. По информации пресс-службы Комитета, должность занял Дамир Токтамысов, который до настоящего времени работал руководителей управления регулирования в сфере теплоснабжения в центральном аппарате ведомства.

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Приказом министра культуры и спорта РК Нурбакыт Бокебаев назначен директором Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая. 1991-1993 годы-администратор, руководитель концертных коллективов «Казахконцерт»; 1993-1996 гг.-главный специалист Министерства культуры РК; 1996-1998 гг.-преподаватель Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова и Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова; 1998-2000 годы-проректор Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова; 2000-2004 годы-начальник отдела внутренней политики Бостандыкского района города Алматы; 2004-2005 годы-заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана; 2005-2008 годы-начальник отдела Департамента внутренней политики города Алматы; С февраля по август 2008 года заведующий организационно-партийной работой Алматинского городского филиала НДП «Нур Отан»; С сентября 2008 года по 2010 год начальник управления искусств Министерства культуры и информации РК; 2010-2012 годы-заместитель директора Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова; 2012-2016 годы-первый заместитель директора Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая; С 2016 года директор КГКП «Казахский государственный цирк».

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Директором Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова назначен Талгат Есеналиев. В 1997 году окончил «Республиканский эстрадно – цирковой колледж им.Ж.Елебекова» по специальности «Артист разговорного жанра». В 2003 г. окончил Центральный Азиатский Университет по специальности «Преподаватель казахского языка и литературы». Получил образование в ФГОУДПО «Высшая школа деятелей сценического искусства при РАТИ» (Россия, г.Москва) по специальности «Менеджер сценического искусства». В 2011 году окончил Алматинский университет непрерывного образования по специальности «Государственное и местное управление». В 2016 году окончил Казахскую национальную академию искусства им.Т.Жургенова по специальности «Режиссура драматического театра» (магистр искусствоведческих наук). С 2016 года по настоящее время является директором КГКП «Государственный театр кукол»

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Новым президентом футбольного клуба «Ордабасы» стал Бауыржан Абдубаитов. Абдубаитов Бауыржан Тойшыбекович родился 27 ноября 1959 года. Член Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. Председатель Комитета женского футбола Казахстанской федерации футбола. С 2002 года является президентом компании «БИІК» (одно из направлений, футбольный центр «БИІК» и ЖФК «БИІК-Шымкент»). На посту президента шымкентской женской команды, в розыгрыше Лиги Чемпионов УЕФА футбольный клуб «БИIK-Шымкент» трижды доходил до стадии 1/8 финала престижного европейского турнира.

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Амирбек Оспанбеков назначен руководителем Представительства Президента в Парламенте.

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Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента РК 11 февраля 2022 года заместителем акима города Алматы назначен Арман Кырыкбаев. Трудовую деятельность начинал референтом, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в 1996 году. С 1997-1999 гг. - атташе Посольства Республики Казахстан в Узбекистане, с 1999 по 2000 год - третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан, затем второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан. С 2002 по 2004 год - директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО «Корпорация ABE», в 2004-2005 годы - генеральный директор ТОО «К-МАРТ». В 2005 году занимал должность заместителя акима Медеуского района, с 2005 по 2006 год - директор Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы, с апреля 2006 года по февраль 2008 года - директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Занимал должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан, был заместителем акима Карагандинской области с января 2010 по февраль 2012 года. Арман Кырыкбаев занимал пост вице-министра культуры и информации Республики Казахстан в 2012-2014 гг., был советником первого заместителя председателя партии «Нур Отан» в 2014-2015 годы. Также с октября 2015 года по июль 2019 года в должности заместителя акима города Алматы по вопросам внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, развития языков и др. Последняя занимаемая должность - секретарь партии Nur Otan.

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В департаменте полиции Жамбылской области прошел ряд назначений. По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин представил личному составу своих новых заместителей. Приказом министра внутренних дел РК на должность первого заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области назначен полковник полиции Тайбеков Ербол Туякович. Двумя другими заместителями начальника департамента полиции Жамбылской области стали полковники полиции Рахметуллаев Нуржан Эрмаханович и Удергенов Бауыржан Аринович.











