Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

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Роман Василенко назначен заместителем министра иностранных дел РК.

Свою трудовую деятельность начал в качестве старшего специалиста международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан. Работал также в Канцелярии Премьер-Министра РК, секретариате Государственного секретаря РК, а также Многофункциональном научно-аналитическом и гуманитарно-просветительском государственном учреждении «Назарбаев центр».В МИД РК являлся послом по особым поручениям, председателем Комитета международной информации. В различные годы занимал дипломатические должности в посольствах Казахстана в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. С 2016 по 2019 годы работал заместителем министра иностранных дел РК.

До назначения был Послом Казахстана в Словакии.

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Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК.

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Указом Главы государства Ерлан Алимбаев назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария). Работает в системе МИД РК с 1997 года. Свою дипломатическую карьеру начал в качестве референта Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки и дослужился до Посла по особым поручениям МИД РК. В 2008-2010 годах работал заместителем директора Департамента Азии и Африки МИД РК.

В различные годы занимал дипломатические должности в посольствах Казахстана в Индии и Республике Корея, а также Постоянном Представительстве РК при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве. Являлся Послом Казахстана в Индии. До назначения Постоянным представителем РК при ООН в Женеве был заместителем министра иностранных дел РК. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

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Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии Булат Сугурбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству.

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Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия Нурлан Жалгасбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.

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Распоряжением Главы государства Еркин Тукумов назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Трудовую деятельность начал в 1997 году старшим научным сотрудником отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ).

С ноября 2000 по январь 2005 года - заведующий отделом внешней политики КИСИ.С октября 2005 по октябрь 2007 года - генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии.С ноября 2007 по май 2008-го работал в Администрации Президента РК - заведующим сектором стратегического анализа информационно-аналитического центра Администрации Президента РК и заведующим сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.С июня 2008 года в Министерстве иностранных дел РК - заместитель директора департамента, директор департамента Центральной Азии МИД.

В январе 2010 года был назначен заведующим Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан. В январе 2018 года стал генеральным консулом Казахстана в Казани.С апреля 2019 года - советник-посланник Посольства Казахстана в России.

Имеет дипломатический ранг - советник II класса Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

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Распоряжением Главы государства Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

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Нурлан Абдиров назначен главой Центрального избирательного комитета РК.

С сентября 1982 года по июнь 1997 года – преподавательская работа в Карагандинской Высшей школе МВД.С июня 1997 года по май 2000 года — секретарь Государственной комиссии Республики Казахстан по контролю за наркотиками.С мая 2000 года по сентябрь 2002 года — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан.С сентября 2002 года по июнь 2005 года —государственный инспектор, заведующий отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совета безопасности, заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан.

С июня 2005 года по сентябрь 2009 года — заместитель секретаря Совета Безопасности – заведующий секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан.С сентября 2009 года по август 2020 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого, пятого, шестого созывов, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

В августе 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

В сентябре 2020 года был избран заместителем председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

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Жанар Жарылгасова назначена руководителем аппарата Министерства энергетики РК. Трудовую деятельность начала в 1996 г. в должности ведущего инженера кафедры «Химическая технология топлива и углеводородных металлов» КазНТУ им. К. Сатпаева.

В 2000-2008 гг. — работала в структуре Министерства энергетики и минеральных ресурсов.

В 2008-2010 гг. — главный эксперт управления лицензирования, лицензионного контроля и юридического обеспечения Комитета по государственному и энергетическому надзору Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2010-2014 гг. — занимала различные должности в управлениях Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2020 гг. — работала на руководящих должностях в структуре Министерства энергетики РК.

С января 2020 года по настоящее время являлась заведующим сектора Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

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Председателем правления Центра международных программ «Болашак» назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Ануар Жангозин.

С 2008 по 2011 год работал менеджером, заместителем директора департамента методологического процесса АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». С 2011 по 2016 год работал учителем математики, директором Назарбаев Интеллектуальной школы г. Нур-Султана. С 2017 по 2019 год являлся руководителем управления образования города Нур-Султана.

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Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек». С января 2001 года по ноябрь 2003 года проработал в РГП «Информационно-вычислительный центр» Агентства РК по статистике.

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Исполняющим обязанности председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» назначен Айдын Ашуев.

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Руководителем управления внутренней политики Алматинской области назначен Болат Керимбек. Трудовую деятельность начал заведующим сектором Талдыкорганского городского представительства партии «Отан». В разные годы работал ведущим специалистом, главным специалистом, руководителем отдела управления по развитию языков города Астаны, научным сотрудником ГУ «Институт истории государства» Министерства образования и науки РК, экспертом, консультантом отдела внутренней политики Администрации Президента РК. С сентября 2019 года - инспектор отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

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Нурлан Айманов назначен руководителем управления здравоохранения Северо-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал врачом-интерном, детским хирургом в детской городской клинической больнице №1 города Алматы.⠀С 20080го по 2013-й год работал детским хирургом в детской областной больнице Северо-Казахстанской области.В 2016-м году занял должность заместителя главного врача по консультативно-диагностической поликлинике детской областной больницы.⠀Затем был главным врачом центральной районной больницы района им. Г. Мусрепова.В 2019-м году стал заместителем руководителя управления здравоохранения по лечебно-профилактической работе.

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Начальником столичного департамента полиции назначен Марат Тулебаев.

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Начальником департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов.

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Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника департамента полиции Алматинской области.

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Начальником департамента полиции ВКО назначен Серик Джунисбеков.

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Начальником департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков.

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Начальником департамента полиции Павлодарской области назначен Василий Скляр.

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В Северо-Казахстанской области назначили нового начальника департамента полиции. Эту должность занял Айдын Кабдулдинов.

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Ольга Перепечина избрана заместителем председателя Сената Парламента РК.

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Серикбай Трумов возглавил комитет по финансам и бюджету Сената Парламента РК.

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Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК.

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Первым заместителем председателя карагандинского филиала партии Nur Otan назначен известный общественник и меценат Бекзат Алтынбеков .