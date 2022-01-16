Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Алихан Смаилов стал новым Премьер-Министром РК.

Смаилов Алихан Асханович родился в 1972 г. в Алматы.

В 1994 г. окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «прикладная математика», в 1996 г. — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993-1999 гг. работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК.

В 1999-2003 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

В 2003-2006 гг. — вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

В 2006-2009 гг. — вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро».

В 2009-2014 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

В 2014-2015 гг. — председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

В 2015-2018 гг. — помощник Президента РК.

С сентября 2018 г. по февраль 2019 г. — министр финансов.

25 февраля 2019 года Указом Президента РК назначен Первым Заместителем Премьер-Министра – министром финансов.

18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность.

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Тимур Сулейменов назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента РК

Сулейменов Тимур Муратович Родился 5 апреля 1978 года.

В 2000 году окончил Павлодарский Государственный Университет им. С.Торайгырова по специальности «экономика и менеджмент в социальной сфере».

В 2006 году Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова по специальности «правоведение».

В 2002 - Мэрилендский университет (США) по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак», магистр бизнеса со специализацией «Финансы». Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

1999-2000 годы - экономист-менеджер семейной врачебной амбулатории 3 г. Павлодара.

2002-2006 гг.- главного консультанта аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» г. Алматы.

С 2006 по 2009 гг. - директор департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка и добыча «КазМунайГаз».

С 2009 по 2010 гг. - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 гг. - вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

2012-2016 гг. - член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.

2016-2019 гг. - министр национальной экономики Республики Казахстан.

С 31 марта 2017 года избран членом совета директоров национального холдинга «КазАгро».

Февраль-март 2019 г. - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

Март-июль 2019 г. помощник Президента Республики Казахстан.

22 июля 2019 г. Указом Главы государства назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет», «Ерен еңбегі үшін» и другими медалями.

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Ержан Казыхан назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК – Специальным представителем Президента РК по международному сотрудничеству. Ранее эту должность занимал Даурен Абаев.

Ержан Казыханов родился в 1964 году.

Окончил Ленинградский государственный университет, восточный факультет по специальности историк-востоковед, дипломатическую академию МИД СССР, Индийский институт международных отношений. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, свободно владеет казахским, русским, английским, арабским языками.

В разные годы работал в МИД РК, был первым секретарём, советником постоянного представительства РК при ООН в Нью-Йорке, чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Куба по совместительству.

В 2007-2008 годы работал заместителем министра иностранных дел РК, в 2008 году был помощником президента РК.

В 2008-2011 годы работал послом Казахстана в Австрии, был постоянным представителем РК при международных организациях в Вене.

В 2011 году вновь получил должность заместителя министра иностранных дел РК, позже возглавил МИД, затем работал помощником президента РК.

С 2014 по 2017 год – чрезвычайный и полномочный посол РК в Великобритании и Северной Ирландии. С 2017 года занимал должность посла Казахстана в США.

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Аида Балаева назначена заместителем руководителя Администрации Президента РК

Ранее Аида Балаева занимала должность министра информации и общественного развития.

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Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК

Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в Алматы.

В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «документовед-международник», в 2003 году - магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр регионоведения.

В 2001-2002 годах работал преподавателем кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.

В 2008-2011 годах - эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан, исполняющий обязанности помощника председателя Сената.

С 2011 по 2013 год - атташе, третий секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в ООН в Женеве. Позже шесть лет работал заместителем заведующего, заведующим секретариатом председателя Сената, в 2019-2021 годах - заместитель начальника Канцелярии Президента.

С 28 мая 2021 года был заместителем управляющего делами Президента. Имеет дипломатический ранг советника II класса. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

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Магзум Мирзагалиев назначен советником Президента РК

Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы.

Окончил Университет «Туран» (1999), Дипломатическую академию Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2003), Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010).

В 2001-2004 годах - инженер по буровым растворам «MI Drilling Fluids International» (Schlumberger) на месторождениях Тенгиз и Западной Сибири, стажировки в США и Малайзии.

В 2004-2007 годах - менеджер по производству (Руководитель Актауского филиала «MI Drilling Fluids International»).

В 2007-2010 годах - генеральный директор ТОО «ТенизСервис».

В 2010-2012 годах - управляющий директор по сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».

В 2012-2013 годах - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».

В 2013-2014 годах - вице-министр нефти и газа РК.

В 2014 -2019 - вице-министр энергетики РК.

С июня 2019 года - министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С сентября 2021 года – министр энергетики РК.

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Марат Бекетаев назначен советником Премьер-Министра РК

Ранее Марат Бекетаев занмал пост министра юстиции

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Болат Жамишев назначен на пост председателя общественно социального фонда «Қазақстан халқына.

Болат Жамишев родился 28 июня 1957 г. Кандидат экономических наук. Женат, имеет двух сыновей.

В 1981 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, аспирантуру Казахского НИИ экономики и организации АПК.

1974 год – старший лаборант в Казахском научно-исследовательском институте МЭСХ; 1981-1984 годы – экономист совхоза «Балтабайский»;

1987-1992 годы – научный сотрудник, ученый секретарь Казахского научно-исследовательского института экономики и организации АПК;

1992-1993 годы – заместитель председателя исполкома конгресса предпринимателей Казахстана; Государственную службу начал в 1993 году в Национальном Банке Республики Казахстан в должности заместителя директора Департамента исследований и статистики;

1997 год – назначен директором Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

1997-1999 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

С 1999 года по 2001 год, а также с 2002 года по 2003 год – работал вице-министром и первым вице-министром финансов Республики Казахстан;

2001-2002 годы – вице-министр внутренних дел Республики Казахстан;

2003-2004 годы - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан;

2004-2006 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2006-2007 годы – заместитель председателя правления Евразийского Банка Развития – Управляющий директор по проектной деятельности;

2007-2013 годы - министр финансов Республики Казахстан;

С 06 ноября 2013 года по 06 августа 2014 года - министр регионального развития Республики Казахстан, переназначен 04 апреля 2014 года;

С августа 2014 года по апрель 2019 года - председатель правления АО «Банк развития Казахстана»;

С февраля 2019 года по 26 июня 2020 года – независимый директор, член совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank».

С ноября 2020 по настоящее время - председатель Совета директоров, независимый директор Bank RBK.

Является почетным президентом РОО «Национальная Федерация Конькобежцев». Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», юбилейными медалями, нагрудным знаком МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі».

Является членом НДП «Nur Otan».

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Аскар Умаров стал министром информации и общественного развития РК

Аскар Умаров родился в 1976 году в городе Алматы.

Окончил университет «Туран».

В 1997-1998 годы — ведущий специалист сектора социально-экономических проблем «Республиканского научного центра проблем культуры».

В 1998-1999 годы — специалист по маркетингу в журнале «Малый бизнес Казахстана».

В 2001-2005 годы — корреспондент ТОО «РГ «Новости недели».

В 2005-2006 годы — шеф-редактор Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО «РТРК «Казахстан» — РТЦ «Астана».

Также занимал руководящие должности в частных организациях.

В 2008-2010 годы — директор, заместитель генерального директора ТОО «Нур-Медиа».

В 2011-2013 годы — вице-президент НАО «Тюркская академия».

В 2014 году — управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

В 2016-2017 годы — президент общественного фонда.

В 2017-2020 годы — генеральный директор ТОО МИА «Казинформ».

С января 2020 года по август 2021 года— председатель правления АО МИА «Казинформ».

19 августа 2021 года постановлением Правительства Республики Казахстан Аскар Умаров был назначен вице-министром информации и общественного развития.

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Дархан Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам государственной службы. Ранее Дархан Жазыкбаев занимал должность заместителя Председателя Агентства РК по делам государственной службы.

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Карлыгаш Абдижаббарова назначена новым главным санитарным врачом Алматы.

Абдижаббарова Карлыгаш Хужаназаровна определена главным государственным санитарным врачом города Алматы до определения нового главного государственного санитарного врача города Алматы. Ранее она временно исполняла обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

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Нурлан Карибжанов возглавил ДКНБ по Жамбылской области

Ранее Нурлан Карибжанов занимал должность руководителя департамента в центральном аппарате КНБ. С 2011 по 2016 годы работал начальником департамента КНБ по Жамбылской области.

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Назначены новые начальники ДКНБ в нескольких регионах:

Начальником территориального органа КНБ в Алматы назначили Марата Ирменова.

Департамент КНБ по Костанайской области возглавил генерал-майор национальной безопасности Айбар Дуанбаев.

Начальником Департамент КНБ по Кызылординской области и городу Байконур стал полковник Болат Калмурзаев.

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Ержан Казанбаев назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК.

Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области.

Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО «Экспресс Банк». Также работал в коммерческих структурах.

В 2010-2012 гг. — и.о. эксперта, эксперт Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2012-2013 гг. — начальник Управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013 году — руководитель управления политики Управления обязательствами государства Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования.

В 2013-2016 гг. — заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В 2016-2019 гг. — директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

С декабря 2020 по январь 2022 года занимал должность вице-министра торговли и интеграции РК.

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Бейбит Исабаев стал депутатом Сената Парламента РК

Исабаев Бейбит Оксикбаевич родился 4 декабря 1962 года.

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист; в 1999 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист-международник.

С 1985 по 1987 год - редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию.

С 1987 по 1991 год - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл жас».

С 1991 по 1994 год - заместитель, главный редактор газет «Оркен», «Горизонт».

С 1994 по 1995 год - генеральный директор Казахского государственного телевидения; заместитель главы Администрации Алматы; председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы.

С 1995 по 1997 год - заместитель акима Алматы.

С 1997 по 1999 год - слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1999 по 2000 год - директор Департамента администрации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2000 по 2002 год - заведующий отделом правительственной информации канцелярии премьер-министра Республики Казахстан; советник министра иностранных дел Республики Казахстан; посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 год - национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество».

С 2003 по 2006 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

С 2006 по 2008 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству; вице-министр культуры и информации РК.

С 2008 по 2009 год - пресс-секретарь президента РК.

С 2009 по 2015 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

С 2015 по 2019 год - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

С июля 2019 года до сегодняшнего назначения был руководителем представительства Президента Республики Казахстан в парламенте.

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Асхат Хасенов назначен вице-министром энергетики РК

Асхат Хасенов родился в 1983 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, университет международного бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2005 году оператором цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум».

С 2006 по 2010 годы — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела разработок месторождений, заместитель директора департамента, директор департамента технического регулирования, вице-президент АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности».

С 2010 по 2011 годы — главный эксперт, начальник Управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий.

С 2011 по 2014 годы — начальник управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

С 2014 по 2019 годы — директор Департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования Министерства энергетики РК.

С 2019 года по настоящее время работал в структуре АО «Казмунайгаз».

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Ерлан Баттаков назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК

Ерлан Баттаков родился 9 октября 1969 года в г. Караганде.

Окончил Карагандинский политехнический институт и РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан.

Трудовой путь начал в 1992 году в качестве стажера-исследователя кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института.

1995-1996 гг. – главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ «Алатау Инвест».

1996 год – специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан.

1996-2007 гг. – главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО «Продовольственная контрактная корпорация».

2007-2012 гг. – заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ, заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан.

2012-2019 гг. – заместитель, первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года – Управляющий делами Президента Республики Казахстан. Постановлением Правительства Республики Казахстан Казанбаев Ержан Калдыбаевич освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции Республики Премьер-Министра РК.

Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области. Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО «Экспресс Банк». Также работал в коммерческих структурах.

С 2010 по 2019 годы занимал руководящие должности в структуре Министерствах экономики и бюджетного планирования и национальной экономики РК.

С декабря 2020 года и по настоящее время работал вице-министром торговли и интеграции РК.

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Александр Данилов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан.

Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в г. Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.

Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.

Также занимал руководящие должности в частных организациях. С июля 2020 года является руководителем проекта Stopfake.kz.

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Жаслан Мадиев назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Мадиев Жаслан Хасенович родился в 1983 году в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

В 2007-2008 гг. — главный менеджер Департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации Президента Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

2009-2010 гг. — заместитель председателя Правления АО «KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT».

2010-2014 гг. — управляющий директор-член, заместитель председателя Правления АО «Банк развития Казахстана».

2014-2015 гг. занимал руководящие должности в структуре Национального Банка РК.

2017-2018 гг. — и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

В 2018 году назначен председателем Правления по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

В 2019-2020 гг. - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

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Марат Султангазиев назначен на должность первого вице-министра финансов РК

Марат Султангазиев родился в 1976 г. в Алматинской области.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 1997 г. специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела.

С 1998-2001 г. работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по г. Алматы.

В 2001–2010 гг. продолжил работу в Налоговом комитете по г. Алматы, работал заместителем начальника Налогового Департамента по г. Алматы.

В 2010–2012 гг. занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.

В 2012–2014 гг. — заведующий сектором Отдела социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК.

В 2014–2017 гг. — руководитель Департамента государственных доходов по г. Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С октября 2018 по май 2021 года работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.

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Главным санитарным врачом Актюбинской области назначена Райхан Койшанова.

Райхан Койшанова родилась 15 января 1970 года, в 1995 году окончила Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова по специальности врач-гигиенист – эпидемиолог.

Свою трудовую деятельность начинала врачом-бактериологом лаборатории особо-опасных инфекций Актюбинской областной санитарно-эпидемиологической станции (1995-2005 годы).

Общий трудовой стаж в сфере санитарно-эпидемиологической службы составляет более 27 лет, в разные годы работала главным специалистом санитарно-гигиенического отдела и предупредительного санитарного надзора, руководителем отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными, коммунальными объектами и радиационной безопасности.

С 2017 года занимала должность заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

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Гулмира Дайрабаева назначена пресс-секретарем министра финансов и директором Департамента по связям с общественностью Министерства финансов РК

Гулмира Тынышбековна – известная казахстанская телеведущая, журналистка, медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана, Ақпарат саласының үздігі.

Одна из первых ведущих утренней программы «Таңшолпан» в ТРК «Қазақстан».

Руководила Департаментом утренних программ, также работала в Агентстве «Хабар», на телеканалах «НТК» и «ОРТ Казахстан». Прошла международную аудиовизуальную стажировку на государственном канале Франции «FRANCE-3» при международной организации CIFAP.

Одна из первых авторов социальных телепрограмм, посвященных гендерной политике в Республике Казахстан. Вела казахстанско-французское телешоу «Сырға» в прямом эфире.

Владеет казахским, русским, английским, французским языками и sign language (языком глухонемых).