Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК. Ранее он возглавлял Карагандинский областной суд. Имеет высшее юридическое и экономическое образование.





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Ержан Мынжасаров назначен председателем Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК. Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-наладчиком. С 1993 по 1999 годы работал в частных организациях. С 2016 по 2020 годы занимал должность руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК. С апреля 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.





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Айдос Сакенов назначен председателем Комитета индустрии туризма МКС РК. Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности и.о. эксперта управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2016-2018 гг. — руководитель отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы. В 2018-2020 гг. — заместитель руководителя Управления предпринимательства и торговли Павлодарской области. С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.





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Назначен председатель правления национальной компании «Kazakh Tourism». Им стал Талгат Аманбаев. В период с 2013 по 2015 годы работал начальником отдела разработки программного обеспечения, начальником управления ИТ в РГП «РВЛ». В 2015–2017 годах работал в частном бизнесе, занимал должность генерального директора ТОО «Grow IT». Работает в АО «НК «Kazakh Tourism» с момента основания компании: в 2017 году начал работать в должности директора департамента цифровизации, c 2019 по 2020 годы работал директором департамента маркетинга, коммуникаций и цифровизации, c июля 2020 года занимал должность управляющего директора – члена правления.





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Президент Азиатской Федерации борьбы и член Бюро UWW Даулет Турлыханов избран президентом Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана. Ранее Турлыханов занимал пост вице-президента организации. Даулет Турлыханов является советским и казахстанский борцом греко-римского стиля, заслуженным мастером спорта СССР (1989), заслуженным тренером Республики Казахстан. Кроме того, Даулет Турлыханов - чемпион мира 1989 и вице-чемпион мира 1993, чемпион Европы 1988 и Азии 1995, серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР.