Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На уходящей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области.

Канат Бозумбаев родился 8 января 1969 года в городе Алма-Ате. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист». После окончания учёбы начал трудовую деятельность экономистом в ТОО «Эдем лтд». В 1997 году начал карьеру на государственной службе, сменяя должности в государственном и квазигосударственном секторах. Дважды был акимом регионов - Жамбылской и Павлодарской областей, а большинство должностей в квазигосударственном секторе и центральных государственных органах были связаны с энергетикой. С 25 марта 2016 года по 18 декабря 2019 года занимал должность министра энергетики Казахстана. С 18 декабря 2019 года был помощником президента Республики Казахстан. С 1 января 2020 года - член Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Ряд кадровых перестановок произошел в АО «KEGOC».

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» председателем правления АО «KEGOC» сроком на три года был назначен Каныш Молдабаев. Председателем совета директоров KEGOC был избран Суиншлик Тиесов. Также принято решение избрать Ерната Бердигулова членом Совета директоров АО «KEGOC» в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына». Срок полномочий Тиесов С.А. и Бердигулова Е.К. определен на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

Кадровые назначения произошли и в структуре «Казахстан инжиниринг».

В соответствии с решением Совета директоров национальной компании от 15 ноября , по согласованию с министром индустрии и инфраструктурного развития назначены первые руководители заводов АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Семипалатинский машиностроительный завод» и АО «Казтехнологии».

Генеральным директором АО «Казтехнологии» назначен Тынысбек Арашапов

АО «Семипалатинский машиностроительный завод» возглавил Алёнов Марат Булатович, занимавший должность заместителя генерального директора завода по экономике и финансам.

Самым молодым руководителем завода в структуре АО «НК «Казахстан инжиниринг» стал Ережепов Биржан Нурланович, назначенный на должность генерального директора АО «НИИ «Гидроприбор».

Акимом поселка Торетам Кызылординской области назначен Галымжан Елеусинов.

Галымжан Елеусинов родился 1 февраля 1963 года в ауле Ириколь Кармакшинского района. В 1985 году окончил Джамбульский строительно-гидромилиоративный институт по специальности «инженер-строитель». В 2001 году завершил заочное обучение в Международном эколого-политологическом институте по специальности «правоведение». Трудовой путь Г. Елеусинов начал в 1985 году в военном совхозе «Октябрьский» мастером, позже стал прорабом. В период 1992-1995 годы работал в строительных фирмах города Актюбинска (ныне Актобе). Затем вернулся домой и в 1995-2001 годы трудился в поселке Торетам директором предприятия «Камкор», главным инженером «Скендир и компания». Последние двадцать лет, с 2001-2021 годы, занимал ответственные посты в Республиканском государственном предприятии «Инфракос» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.



