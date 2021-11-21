Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На уходящей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Приказом министра культуры и спорта РК Самат Ергалиев назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Самат Ергалиев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Евразийскую юридическую академию им. Д.А. Кунаева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности менеджера по снабжению в частной компании. В 2012-2018 гг. занимал различные должности в РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва». В 2018-2020 гг. — директор РГКП «Дирекция по развитию спорта». С апреля по ноябрь 2020 года — временно исполняющий обязанности; исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта г. Нур-Султан». С ноября 2020 года по настоящее время являлся руководителем ГУ «Управление физической культуры и спорта г. Нур-Султан».

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Распоряжением Главы государства Султан Камалетдинов назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан. Он был освобожден от должности начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

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По решению конкурсной комиссии руководителем управления по развитию языков Западно-Казахстанской области назначен Ерлан Галиев.

Галиев Ерлан родился 1977 году в Западно-Казахстанской области. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «казахский язык и литература» и «экономика». В разные годы работал учителем начальных классов средней школы имени Г.Мулдашева в селе Жалпактал Жалпакталского района и средней школы №41 г. Уральск, заместителем директора по воспитательной работе средней школы №19 города Уральска, директором ГУ «Центр занятости» отдела занятости и социальных программ акимата города Уральск, руководителем отдела организационно-контрольной работы и мониторинга оказания государственных услуг аппарата акима города - заместителем руководителя аппарата акима города Уральск, руководителем отдела земельных отношений, отдела занятости и социальных программ города Уральск, отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области. До последнего назначения работал заместителем акима города Уральск Западно-Казахстанской области.

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Марат Зенов назначен заместителем акима города Аксу Павлодарской области. Образование высшее. По специальности инженер-экономист. В 2010 году ему была присуждена степень магистра государственного и местного управления. Имеет 15летний стаж работы, 14 лет из них проработал на государственной службе, а 10 лет из них - на руководящей должности.

С июня 2016 года по июнь 2019 года работал руководителем государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу». До последнего назначения работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области.

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Даур Ергабулов назначен руководителем управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области. С апреля текущего года Даур Ергабулов занимал должность заместителя руководителя и исполнял обязанности главы ведомства.

В 2012 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «Юриспруденция», а в 2015 году - по специальности «Экономика». В 2018 году получил квалификацию по специальности «Менеджмент» в университет Нархоз.

С 2012 по 2014 годы работал в аппарате акима Павлодарского района. В 2016 - 2017 годах занимал должность заместителя директора Ледового дворца «Астана». В 2019 году руководил специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва по плаванию. С 2019 по 2021 годы работал в должности руководителя отдела физической культуры и спорта Павлодара.

Даур Ергабулов является мастером спорта международного класса Республики Казахстан по муайтай, бронзовым призером чемпионата мира по муайтай 2011 года, многократным чемпионом Республики Казахстан по муайтай.

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Приказом руководителя аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Разия Буралхиева назначена на должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета.

Разия Буралхиева родилась в 1962 году в Шымкенте. После окончания механико-математического факультета Ташкентского государственного университета (ТашГУ) имени В.И. Ленина в 1984 году начала свою трудовую деятельность в том же вузе. За 12 лет работы в ТашГУ прошла путь научного сотрудника от старшего лаборанта до декана факультета международных экономических отношений.

В 2007-2014 годах работала главным специалистом, начальником отдела, начальником управления в АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

С 2014 года была приглашена в Казкосмос и начала государственную службу в качестве главного эксперта Управления сопровождения проектов Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2015 года по настоящее время занимала должность руководителя Управления дистанционного зондирования Земли, навигации и производства космической техники Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК.

В 2020 году награждена отраслевой медалью «За вклад в развитие космической отрасли».