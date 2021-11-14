Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

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Лама Шариф Кайрат Каирбекулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Алжирской Народно-Демократической Республике, Тунисской Республике по совместительству.

Лама Шариф Кайрат Каирбекулы, родился в 1962 году в городе Иртышске Павлодарской области.

Образование: Павлодарское педагогическое училище им. В.В. Воровского (1981); Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1990); Первый секретарь 1-го класса (2004). Трудовой стаж: переводчик арабского языка в Йемене (1986-1989); редактор зарубежной редакции издательства «Рауан» (1990-1991); преподаватель кафедры арабской филологии Казахского государственного университета (1991-1993); третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993); третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Египте (1993-1996); второй, первый секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1998); первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Египте (1998-2002); начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2004); главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан, генеральный консул Республики Казахстан в ОАЭ (04.2004-24.07.2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия (с 24.07.2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт по совместительству (с 17.05.2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Султанате Оман по совместительству (с 01.2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству (03.2009-06.2011); председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (06.2011-10.2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (10.2013-02.2019); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (04.2019-09.2020); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет (с 09.2020).

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Баглан Бекбауов назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК.

Баглан Бекбауов родился в 1983 году в городе Туркестане. Окончил международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева. Классификация по специальности — программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста. С 2008 по 2016 годы работал на различных должностях в структуре АО «НИТ». В 2016-2017 годы являлся техническим директором коммерческой организации. В 2017-2020 гг. - заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С января по февраль 2021 года занимал должность заместителя председателя правления АО «НИТ». С июля 2021 года работал генеральным директором частной компании.

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Берика Нажмиденова избрали на должность судьи Верховного суда.

Берик Нажмиденов – специалист с большим опытом работы в области контроля государственного аудита. В последние пять лет работал в сфере Министерства финансов, до избрания возглавлял Комитет внутреннего государственного контроля МФ РК. Имеет высшее экономическое и юридическое образование.

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Заместителем акима Мангистауской области назначен Алимухаммед Куттумуратулы.

Алимухаммед Куттумуратулы имеет два высших образования по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция», а также является магистрантом программы MPA (Master of Public Administration) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Имеет большой опыт работы на государственной службе и в частном секторе. С 2008 по 2012 годы занимал различные должности в системе местных исполнительных органов. С 2012 по 2016 годы занимал должности заместителя акима Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района. В августе 2017 года был назначен акимом Жылыойского района Атырауской области. В июле 2018 года назначен на должность акима Атырау, где трудился до 14 января 2020 года. С сентября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост заместителя генерального директора ТОО «Жаикмунай».

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Камалжан Надыров назначен ректором медицинского университета «Астана».

Камалжан Надыров родился в 1983 году в городе Алматы. Является выпускником Казахского государственного медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. Также обучался в университете «Туран», Высшей школе общественного здравоохранения. В разные годы проходил обучение в Duke University, The Fuqua School of Business (США), Parkway College (Сингапур), группе клиник Florence Nightingale (Турция), Oxford Social Health Insurance system (Германия). Является магистром делового администрирования по специальности «Общественное здравоохранение» (МВА) и магистром делового администрирования по специальности «Бизнес администрирование» (Execuitive MBA).

С 2007 по 2014 год – работал в Научном центре урологии им. Б.У. Джарбусынова клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора. В структуре Министерства здравоохранения работает с 2014 года. Занимал должность заместителя директора департамента стандартизации медицинских услуг. С 2016 по 2017 годы возглавлял Республиканский диагностический центр — директор филиала University Medical Center. С 2017 по 2018 годы – руководитель управления здравоохранения города Астаны. С марта 2018 по март 2019 года – руководитель управления общественного здравоохранения города Астаны. С 2019 по 2020 годы – вице-министр здравоохранения РК. С июня по октябрь 2020 года – руководитель управления общественного здоровья Алматы. С 2020 года работал в должности руководителя Национального научного центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Единства народа Казахстана», нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі».

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Акимом Аккольского района Акмолинской области назначен Юрий Курушин.

Юрий Курушин, 1976 года рождения, уроженец Шортандинского района Акмолинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.

С 1995 по 2006 годы работал на различных должностях Налогового комитета по Шортандинскому району. В 2006-2012 годы был начальником Налогового управления по Аккольскому, затем по Жаксынскому районам. В 2014-2017 годы занимал должность руководителя отдела экономики и финансов Аккольского района. До назначения работал заместителем акима Аккольского района.

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Руководителем управления образования Северо-Казахстанской области назначен Назыр Жәшібеков.

Назыр Жәшібеков родился в городе Караганде. В 2011 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, по специальности «история». Трудовую деятельность начал учителем истории в гимназии №3 города Караганды. В течение нескольких лет работал в Карагандинской области руководителем отдела дошкольного и среднего образования управления образования, руководителем отдела образования города Сарани. До настоящего назначения занимал должность заместителя директора республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства образования и науки Республики Казахстан.