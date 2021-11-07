Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

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Акимом Талгара стал Кайрат Исабаев. Он выиграл выборы, набрав 53,5 % голосов избирателей. Кайрат Исабаев – врач-хирург, работал заведующим врачебной амбулаторией села Кызыл-Кайрат Талгарского района, заместителем директора ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» по лечебной части. Депутат трех созывов районного маслихата.

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Ислам Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника министра культуры и спорта РК.

Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка, района Турара Рыскулова Жамбылской области. Является серебряным призером Олимпиады в Сиднее по греко-римской борьбе, двукратным обладателем Кубка Азии. В 2000 году стал чемпионом Азии, также является чемпионом восточноазиатских игр, неоднократным чемпионом страны. Имеет высшее образование.

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Олжас Беркинбаев назначен директором департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве корреспондента газеты «Сақшы» МВД РК. В 2013-2015 гг. работал помощником президента, ведущим специалистом в Центре военных стратегических исследований, пресс-секретарем столичного филиала партии Nur Otan. В 2016 году был назначен руководителем проекта National Digital History of Kazakhstan. До 2018 года был главным редактором проекта, а позже совмещал руководство «Литературным порталом». В 2019-2021 годах был старшим экспертом Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы, директором медиахолдинга Saryarqa Aqparat Карагандинского областного акимата.

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Управление здравоохранения в Костанайской области возглавил Рустем Айтбаев. Ранее он занимал должность заместителя руководителя областного управздрава.