Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На уходящей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

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Заведующим секретариатом Государственного секретаря РК назначен Мажит Самитов.

М. Самитов окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «юриспруденция» и Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности «экономика и менеджмент». В разные годы работал в органах прокуратуры РК, в том числе в Генеральной прокуратуре. Также занимал должности заместителя акима Кармакшинского района Кызылординской области, заместителя заведующего Секретариата руководителя Администрации Президента РК. До назначения занимал должность заместителя заведующего Секретариата Государственного секретаря РК.

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Данияр Жаналинов назначен на должность вице-министра финансов РК. Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юрлиц Налогового комитета по г. Талдыкорган. В 2002-2008 гг. занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области. В 2008-2010 гг. — заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области. В 2010-2014 гг. — работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК. В 2014-2018 гг. — руководитель Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК. С июля 2018 года и по настоящее время — руководитель Департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

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Руководителем управления строительства Павлодарской области назначили Кадылжана Сатиева. Кадылжан Сатиев родился в 1985 году в Павлодаре. В 2007 году окончил Павлодарский государственный университет им. Торайгырова по специальности «Промышленное и гражданское строительство и городское хозяйство», а в 2013 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Экономика и бизнес». Трудовой путь начал в 2005 году в ТОО «Мотив-Болашак». С июля 2008 года - инженер по строительству ТОО «Строймаркет». В феврале 2009 года перешел на государственную службу в должности и. о. главного специалиста управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области. Более восьми лет проработал в этом ведомстве на самых разных постах: главный специалист, руководитель отдела и заместитель главы управления. В июле 2017 года возглавил управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов и работал в этой должности до нового назначения.

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По линии Президентского молодежного кадрового резерва еще два резервиста получили назначения. Тимур Мендебаев стал директором департамента стратегического планирования и анализа рынков ФНБ «Самрук-Казына», а Бахтияр Мухаметкалиев - управляющим директором по сервису аппарата Правления НАО «Правительства для граждан».