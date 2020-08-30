Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Распоряжением Главы государства Ардак Ашимбекулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующим Силами особого назначения.

Ардак Ашимбекулы родился 1 мая 1977 года в Жамбылской области. Выпускник Военного института Пограничных войск КНБ РК и Казахского гуманитарно-юридического университета. С 1999 года по 2013 год проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в рядах Республиканской гвардии, Службы охраны Президента Республики Казахстан. В 2013 году Распоряжением главы государства назначен первым заместителем начальника Службы охраны президента РК — начальником Службы безопасности Президента РК. В 2014 году Распоряжением Президента РК назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан — начальником Службы безопасности Первого Президента РК — Лидера нации. 14 ноября 2018 года - был назначен начальником Службы государственной безопасности РК.

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Батырбек Байбосынов назначен врио начальника службы безопасности Первого Президента РК. Ранее сообщалось, что Ардак Ашимбекулы освобожден от должности первого заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу.

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Нурлан Абдиров назначен депутатом Сената Парламента РК.

Нурлан Абдиров родился 12.01.1961 в Карагандинской области. Выпускник Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР. Юрист-правовед. Адъюнкт Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР (1984-1987). Доктор юридических наук. Преподаватель Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982-1984); преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии КВШ Министерства внутренних дел (ГСК) Республики Казахстан (1987-1997); секретарь Государственной комиссии РКпо контролю за наркотиками (06.1997-05.2000); заместитель председателя Агентства РКпо борьбе с наркоманией и наркобизнесом (05.2000-12.2000); заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан (01.2001-09.2002); государственный инспектор Секретариата Совета Безопасности РК(с 09.2002); заведующий отделом общественной и экологической безопасности Секретариата Совета Безопасности РК(с 09.2004); заместитель заведующего Секретариата Совета Безопасности РК(с 04.2005-06.2005); заместитель Секретаря Совета Безопасности РК- заведующий Секретариатом (06.2005-08.09.2009).

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007); депутат Мажилиса, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (08.09.2009-16.11.2011); кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011); депутат Мажилиса Парламента V созыва (18.01.2012-20.01.2016); кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (03.02.2016), депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан» (с 24.03.2016), председатель постоянного комитета законодательства и судебно-правовой реформе, член Политического совета партии «Нур Отан» (с 03.2019).

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Берик Нажмиденов назначен на должность председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

Берик Нажмиденов родился в 1979 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. По специальности экономист-менеджер, юрист. Трудовую деятельность начал в 2000 году оператором на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе. С 2002 по 2012 годы работал на различных должностях Управления Комитета финансового контроля Министерства финансов РК по Павлодарской области. С 2012 по 2014 годы работал в Комитете финансового контроля МФ РК, г. Астана. С 2014 по 2016 годы работал в Комитете финконтроля и внутреннего госаудита МФ РК, г. Караганда. С декабря 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК, г. Нур-Султан.

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Рустам Али назначен заместителем акима Алматинской области.

Рустам Али родился в 1984 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «востоковедение», Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова по специальности «финансы». Доктор философии (PhD). Трудовую деятельность начал корреспондентом газеты «Деловая неделя» в Алматы. В разные годы работал фрилансером на сайте Centralasiaonlaine.com, официальным представителем журнала этнокультурных и геополитических исследований Центральной Азии и Кавказа «Каспий» в Казахстане, редактором международного отдела газеты «Деловая неделя», преподавателем факультета востоковедения КазНУ им.аль-Фараби, заместителем редактора газеты «Деловая неделя», директором ГККП «Жетысу жастары» в Талдыкоргане, преподавателем кафедры журналистики ЖГУ им. И.Жансугурова, акимом Кайнарлинского сельского округа Ескельдинского района, руководителем областного управления по вопросам молодежной политики, преподавателем Академии государственного управления при Президенте РК по Алматинской области. С мая 2016 года – руководитель управления внутренней политики Алматинской области.

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Талгат Сатиев назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Талгат Сатиев родился в 1973 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный политехнический институт имени В.И. Ленина. По специальности техник-геофизик, горный инженер. Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим по обслуживанию полигона в г. Семей. Работал на различных должностях в Семипалатинской инспекции по охране и использованию недр государственного учреждения «Востказнедра» в г. Семей. С 2013 по 2014 годы занимал должность руководителя Департамента по геологии «Востказнедра» в г. Усть-Каменогорск. С 2014 по 2019 годы работал заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК. С августа 2019 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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Руководителем Управления по делам религий назначен города Шумкент назначен Альжан Туякбаев.

Альжан Алишерович Туякбаев родился в 1971 году. Специальность - юрист-преподаватель. С 1992 по 2017 годы он находился на непрерывной военной службе в Комитете национальной безопасности РК. Затем работал директором ТОО «ITS security group» в столице. С 2019 года по настоящее время занимал должность руководителя комиссии по борьбе с терроризмом аппарата акима города Шымкента.

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Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО назначен Аскар Клышбеков.

Аскар Клышбеков, уроженец Алматинской области, окончил Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования по специальности «магистр делового администрирования». Владеет английским языком. Работал директором ТОО «Империя Строй Индустрия» в городе Астане, директором ТОО «Глобал Сервис Казахстан» в городе Алматы. Был руководителем представительства в Республике Беларусь АО «Кедентрассервис». До настоящего назначения работал менеджером по перевозкам ТОО «Компания «КЕМЕ» в городе Нур-Султане. Состоял в Президентском молодежном кадровом резерве.

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Акимом Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области назначен Серикказы Садвакасов .

Серикказы Хусаинович Садвакасов родился 26 мая 1961 года в селе Урджар Урджарского района Семипалатинской области. В 1983 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач». Трудовую деятельность начал в 1984 года заведующим ветеринарным участком Теспақан колхоза «Красные горные орлы». После был главным ветеринаром управления сельского хозяйства Урджарского района, начальником подсобного хозяйства имени «Жанай» района, председателем колхоза «Красный дозор» в селе Урджар, возглавлял ТОО «Жаңа-тілек». В период с 1997 по 2014 годы проработал главным ветеринаром районной ветеринарной станции, начальником Урджарской районной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, начальником территориальной инспекции Урджарского района комитета ветеринарного надзора и контроля МСХ РК. В 2014-2019 годы был заместителем акима Урджарского района.

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Карагандинский университет имени Е.А.Букетова возглавил доктор юридических наук, профессор Нурлан Дулатбеков . Нурлан Дулатбеков - автор более 200 научных трудов. Кавалер ордена «Достык».



