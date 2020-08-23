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Кадровые назначения в РК за неделю

23 Августа 2020 11:30
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Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

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Руслан Шпекбаев назначен замминистра обороны РК.

Трудовая деятельность: начальник отделения ракетных войск и артиллерии управления механизированной дивизии (2003-2004); заместитель командующего войсками регионального командования по огневому поражению - начальник ракетных войск и артиллерии рода войск управления командующего войсками регионального командования «Восток» (с 2004 года); заместитель начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного управления Национального университета обороны (2011-2012); заместитель начальника департамента - начальник управления департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2012-2013); начальник департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2013-2017). С августа 2017 года был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.


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Руслан Манатаев назначен вице-министром сельского хозяйства. В разные годы работал в коммерческих структурах. В 2014-2017 гг. — управляющий директор, советник президента АО «Транстелеком». В 2017-2018 гг. — директор ТОО «Астана — новые технологии — 2008». С 2018 года по настоящее время занимал должности управляющего директора по ИТ-решениям, вице-президента по телекоммуникациям, заместителя председателя правления АО «Транстелеком».

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Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев представил вновь назначенного начальника главного управления военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан полковника Марата Досанулы Нурымбета. Полковник Марат Нурымбет – выпускник Казахского государственного юридического института. Проходил службу на различных руководящих должностях в системе Комитета национальной безопасности и Службы государственной охраны. Имеет опыт работы по организации контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, противодействия террористическим актам.

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Назначен первый зампред центра поддержки национального кино Казахстана – им стал Эрнар Курмашев. в 2009 году проходил стажировку в New York Film Academy. В 2007-2018 годах являлся руководителем, продюсером ТОО «Kazakhstan Computer Graphics», занимавшегося изготовлением 3D-анимации и визуальных эффектов. В 2015 -2019 годах - директор кинокомпании «Astana Film Fund». Выступил продюсером ряда современных казахстанских фильмов.

Государственный центр поддержки национального кино создан 15 марта 2019 года. Его основные задачи – финансирование и мониторинг кинопроектов, соответствующих национальным интересам, поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, привлечение инвестиций в сферу кино.


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Назначен руководитель управления внутренней политики Атырауской области - им стал Канат Азмуханов.

Трудовую деятельность начал помощником юрисконсульта, юристом в ТОО «Жузе». Работал заместителем директора, директором ТОО «КаспианПроджектСервисес», генеральным директором ТОО «RegionTransCom». 2010-2012 годы – консультант отдела общественно-политической работы, заведующий отделом организационно-партийной работы Атырауского областного филиала партии «Нұр Отан». С июня 2012 года работал директором ТОО «KazTransOil-Logistik». С октября 2013 года по март 2016 работал первым заместителем председателя городского филиала партии «Нұр Отан». С апреля 2016 года по октябрь 2018 г. - секретарь маслихата города Атырау; С октября 2018 года директор по кадрам ТОО ««Region Trans Com». В 2020 году работал директором департамента социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.


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Экс-аким Темиртау Галым Ашимов назначен руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области. Трудовой путь начал в 1989 году слесарем по ремонту на Дальне-Западном руднике Жайремского ГОКа. В 2000-м поступил на госслужбу. До 2001 года был акимом посёлка Жайрем. После вновь вернулся в Жайремский ГОК, где в 2009 году был назначен помощником президента по логистике. С 2010 по 2013 год занимал пост акима Каражала. С 2013-го работал на разных должностях в управлении промышленности и индустриально-инновационного развития. С конца 2013 до 2015 года был заместителем акима Карагандинской области. С 2015 года до нынешнего назначения занимал пост акима Темиртау.


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Новый аким назначен в Талгарском районе Алматинской области. Им стал Серикжан Ерекешев. Трудовую деятельность начал в 1997 году ведущим специалистом службы ведения списков закрытого акционерного общества «система регистрации ценных бумаг» в г. Алматы. На протяжении многих лет работал механиком, главным механиком, исполнительным директором строительного комплекса ООО «Бейнеу жолдары» в Мангистауской области. С 2012 по 2016 годы работал акимом Байсеркенского сельского округа Илийского района. С 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Илийского района.



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#Назначения   #Другие государственные органы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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