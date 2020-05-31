Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Талгат Калиев возглавил Институт прикладных этнополитических исследований.

Трудовую деятельность начал в 1997 году инженером по ТБ КСП «Бостандык». В 2000-2004 г.г. работал собственным корреспондентом газеты, заведующим корреспондентским пунктом, заместителем главного редактора ТОО «Новое поколение».

В 2004-2006 г.г. возглавлял Дирекцию информационно-аналитических программ АО «РТРК «Казахстан» - Телерадиоцентр «Астана», пресс-службу АО «Казтрансойл». В 2006-2007 г.г. работал заместителем главного редактора ТОО «Новое поколение». В 2007-2008 г.г. был заместителем председателя Комитета международной информации МИД РК. В 2008 г. работал советником Посольства Республики Казахстан в Азербайжанской Республике. В 2008-2009 г.г. - советник первого заместителя председателя НДП «Нур Отан». В 2009-2017 возглавлял ТОО «Евразийский центр изучения перспективных проблем». В 2017-2019 - директор ТОО «НИЦ «Молодежь»». В 2019-2020 руководил РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.





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Назначен новый аким города Капшагая. Им стал Нурлан Куматаев. С 2002 по 2003 годы главный специалист отдела сельского и жилищного хозяйства аппарата Акима Илийского района.

С 2003 по 2004 годы заместитель акима села Байсерке. С 2004 по 2005 годы работал начальником отдела по малому и среднему бизнесу аппарата Акима Илийского района. С 2005 по 2016 годы работал руководителем ГУ «Отдела занятости и социальных программ». С 1 февраля 2016 года назначен заместителем акима Илийского района.

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Болат Мажагулов возглавил Комитет по развитию межэтнических отношений МИОР РК.

Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра Государственной филармонии г. Астаны. С 2002 по 2007 работал в Государственной филармонии, Республиканской гвардии «Улан», ГККП «Государственный народный театр «Наз» г. Астаны. В 2007-2008 годах работал в структуре Управления культуры г. Астаны. С 2009 по 2010 годы — директор Дворца мира и согласия г. Астаны. С 2010 по 2015 годы возглавлял Управление культуры г. Астаны. В 2015-2018 годы — руководитель Управления культуры, архивов и документации г. Астаны. В 2018-2019 годы — руководитель Управления культуры и спорта г. Астаны. С 29 июля 2019 года по настоящее время работал заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК г. Нур-Султан.

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Руководителем управления туризма Акмолинской области стал Уалихан Габдуллин. Трудовую деятельность начал в 1995 году механиком Чкаловской районной больницы. С 2000 по 2003 год служил в органах внутренних дел Акмолинской области. С 2003 года директор ТОО «Саут».

В октябре 2009 года назначен заместителем директора филиала АО «Нурбанк», с июня 2010 года переведен на должность директора филиала АО «Нурбанк». С октября 2011 года директор филиала АО «БТА Банк». С февраля 2013 года заместитель руководителя аппарата-управляющий делами акима Северо-Казахстанской области. В июле 2014 года назначен директором палаты предпринимателей Акмолинской области, с апреля 2016 года директор ТОО «Advance Group KZ».





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В Алматинской области бывший аким города Капшагая Талгат Кайнарбеков назначен главой Сарканского района. Трудовую карьеру начал учителем Кокозекской средней школы Сарканского района; затем работал менеджером в ТОО«Эльдорадо»(г. Алматы), начальником отдела аппарата акима города Талдыкоргана, заместителем акима Коксуского района. 2004-2013 годы — первый заместитель акима города Талдыкорган; 2013-2016 годы — аким города Текели. С ноября 2016 года – был акимом города Капшагая.

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Бахыт Ахметов назначен главным тренером сборной РК по тяжелой атлетике.

Бахыт Ахметов – в прошлом именитый казахстанский тяжелоатлет, чемпион Азии 2004 года, бронзовый призер чемпионата Азии 2007 года, чемпион Азиатских игр 2002 года и бронзовый призер Азиатских игр 2006 года, знаменосец казахстанской национальной команды на олимпийских играх 2008 года. Именно под его руководством, с 2009 года велась подготовка юношеской и юниорской сборных команд, которые на протяжении всего периода показывали высокие спортивные результаты на международной арене. В числе подопечных Бахыта Бешимбековича числятся и члены взрослой национальной сборной, действующие чемпионы и призеры взрослых чемпионатов Мира, Азии и Олимпийских игр, такие как Жазира Жаппаркул, Александр Зайчиков, Карина Горичева, Альберт Линдер и Игорь Сон.

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Председателем правления Социально-предпринимательской корпорации «Жетісу» назначен Руслан Кожасбаев.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в бизнес-структурах города Алматы. С 1999 по 2004 годы работал в органах финансовой полиции города Алматы и Восточно-Казахстанской области. В разные годы занимал должности директора департаментов капитального строительства, инвестиционных проектов, генерального менеджера в различных компаниях. Работал вице-президентом АО «Парасат холдинг», председателем наблюдательного совета ТОО «Энерго-Инжиринг». С мая 2018 года по май 2020 года занимал должность руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области».



