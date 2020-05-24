Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

Решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» председателем правления был назначен Адильбек Сарсембаев . Ранее он занимал должность акима района «Алматы» города Нур-Султана. Адильбек Сарсембаев в разные годы работал налоговым инспектором, начальником отдела, президентом ТОО «Специализированный центр правового консалтинга и предпринимательской инициативы «Континент». Также с 2001 по 2006 года занимал различные руководящие должности в аппарате акима Нур-Султана, министерстве транспорта и коммуникаций РК. Адильбек Сарсембаев также работал главным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК, первым заместителем акима города Петропавловска, руководителем аппарата акима Северо-Казахстанской области, генеральным директором ТОО «МТМ-агросервис», управляющим директором, вице-президентом АО «НК «Казахстан инжиниринг», заместитетелем председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

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На этой неделе Алихан Смаилов назначен первым заместителем Премьер-Министра РК. В разные годы он работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест», заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК. Также он был главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственным инспектором Администрации Президента РК. Занимал пост председателя Агентства РК по статистике, председателя правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», вице-министра финансов РК, президента НХ «КазАгро», председателя Агентства РК по статистике, председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. В 2015–2018 гг. Алихан Смаилов работал помощником Президента РК. 25 февраля 2019 года Указом Президента был назначен первым заместителем Премьер-Министра – министром финансов.

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18 мая 2020 года на заседании комитета Мажилиса по финансам и бюджету Мажилис согласовал кандидатуру Ерулана Жамаубаева на должность министра финансов. По итогам заседания было принято заключение комитета, в котором отмечается, что комитет считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность министра финансов Республики Казахстан.

В разные годы он работал управляющим директора АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана, заведующим отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, помощником Президента РК, ответственным секретарем Министерства финансов РК.

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Акимом района Алматы в Нур-Султане назначен Бектенбай Есполов. Ранее он работал государственным инспектором отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. Стаж работы на госслужбе составляет более 10 лет. 37-летний Бектенбай Есполов опытный специалист, прошедший путь от эксперта Канцелярии до заместителя шефа Протокола Президента РК в соответствии с принципом меритократии.

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На этой неделе Гани Ныгыметов назначен заместителем акима Северо-Казахстанской области. До последнего назначения занимал должность заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

Трудовой путь начал стажером в штаб-квартире Программы Развития ООН в Нью-Йорке. В разные годы был менеджером проекта департамента государственного управления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке РК», директором департамента международного сотрудничества Назарбаев Университета, заместителем генерального директора Центра энергетических исследований Назарбаев Университета, главным директором по развитию бизнеса Nazarbayev University Research and Innovation System. Также занимал должность исполнительного директора ТОО «Центр стратегических инициатив», директора ТОО «Институт евразийской интеграции», заместителя заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

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Директором Службы центральных коммуникаций при Президенте РК назначен Руслан Алишев. До последнего назначения работал заместителем акима Северо-Казахстанской области. В разные годы занимал пост главного инспектора акима Северо-Казахстанской области, заместителя начальника, начальника управления внутренней политики СКО, заместителя акима района Магжана Жумабаева СКО. Также он был руководителем управления электронных СМИ Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК, заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК, руководителем Службы центральных коммуникаций в 2018-2019 года.

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Директором РГП «Государственная техническая служба» Комитета Национальной безопасности РК назначен Аскар Жунисбек. В разные годы занимал руководящие должности по направлению защиты информации и профилактики киберпреступлений. С 2013 года занимал должность первого заместителя директора РГП «Государственная техническая служба.

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Улан Жазылбек назначен заместителем акима Жамбылской области. Ранее занимал должность первого заместителя акима Павлодарской области. В разные годы занимал пост директора департамента АО международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», начальника строительного отдела ТОО «Хоргос-сервис», заместителя директора департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы. Кроме того, был заместителем председателя Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК, возглавлял департамент развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК. Работал директором департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК.

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На этой неделе также назначены послы Казахстана на Филиппинах и в Австралии. Данияр Сарекенов был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Филиппины. Аркен Арыстанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австралийском Союзе по совместительству.

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По согласованию с Администрацией Президента РК первым заместителем акима Атырауской области назначен Нурлан Таубаев. До последнего назначения был руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области.

Он работал руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области, был руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Атырауской области. Также занимал должности заместителя акима города Атырау, заместителя акима Атырауской области, председателя Атырауской областной территориальной избирательной комиссии.

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Жамал Жаманбаева назначена руководителем управления здравоохранения Мангыстауской области. Ранее Жамал Жаманбаева во время чрезвычайного положения в стране была назначена временным руководителем Управления здравоохранения Мангыстауской области.

Трудовой путь начала в Жанаозенской городской больнице с должности врача-интерна по акушер-гинекологии родильного дома. Также работала акушером-гинекологом в Бейнеуской центральной районной больнице, позже заведующей родильным домом Бейнеуском районной больницы, затем заместителем главного врача по лечебной части Бейнеуской больницы. Занимала пост врача акушера-гинеколога ГККП «Областной роддом» управления здравоохранения Мангыстауской области акимата Мангистауской области, главного акушера-гинеколога ГККП «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Мангыстауской области, директора ГККП «Актауский городской родильный дом» управления здравоохранения Мангыстауской области, директора ГКП на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Мангыстауской области акимата Мангыстауской области.