Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает своим читателям обзор кадровых назначений за неделю.

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Указом Главы государства Алим Кирабаев стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Польша.

До своего нового назначения Алим Кирабаев являлся Послом по особым поручениям в Министерстве иностранных дел РК.

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Сериккали Брекешев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Он будет курировать вопросы геологии и международного сотрудничества.

Ранее С. Брекешев работал в структуре АО «КазТрансГаз» — был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, а также заместителем генерального директора по технической политике.

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Новые кадровые перестановки произошли и в акиматах ряда областей.

По согласованию с Администрацией Президента РК и распоряжением акима Алматинской области Амандыка Баталова назначен новый заместитель главы региона. Им стал Серик Турдалиев.

Ранее он уже занимал должность заместителя акима Алматинской области в 2012-2017 годах.

Вместе с тем, в регионе назначен новый руководитель аппарата акима. Эту должность занял экс-руководитель департамента государственных доходов Тулеген Сарсембаев.

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В Атырауской области назначены новые руководители управления по госзакупкам, департамента по делам госслужбы, а также сменился глава СПК «Атырау».

Главой управления по государственным закупкам по итогам внутреннего конкурса среди госслужащих стал Толеген Багитжан Болатулы, ранее занимавший пост руководителя отдела управления по государственным закупкам Мангистауской области.

Активу Атырауской области на этой неделе был представлен новый руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов.

Также назначен новый председатель СПК «Атырау». Им стал Нурлыбек Алтынбеков.

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Распоряжением акима Туркестанской области внештатным советником по вопросам противодействия коррупции был назначен руководитель проектного офиса «Туркестан - Адалдық алаңы» 21-летний Асыл Алдаберген.

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В Казахском академическом театре драмы имени Мухтара Ауэзова в Алматы представили нового директора. Им стал Еркин Жуасбек.

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области возглавил Маргулан Аманбаев. Ранее он занимал должность заместителя руководителя ДЧС по городу Нур-Султану. Также был начальником ГУ «СП и АСР» ДЧС Астаны. Кроме того работал начальником управления по чрезвычайным ситуациям района «Алматы» ДЧС Астаны.