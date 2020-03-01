Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает своим читателям обзор кадровых назначений за неделю.

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На уходящей неделе распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Калиев Талгат Габдуллович был назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану.

С августа 2019 года он занимал должность директора Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел РК.

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24 февраля распоряжением Главы государства Рустам Журсунов стал уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана. С 2015 года Р. Журсунов является заместителем председателя правления - член правления НПП РК «Атамекен» (с 20.01.2015).

Он родился 16 февраля 1976 года в городе Усть-Каменогорске. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист, Казахскую государственную академию управления, экономист, Московскую школу управления «СКОЛКОВО», Executive MBA. Трудовую деятельность начал с 1996 года.

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На этой неделе приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК был назначен председатель Комитета государственных услуг. Им стал Даулет Бекманов.

Новый глава Комитета трудился на руководящих должностях в сфере автоматизации государственных услуг в Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций, Агентстве по связи и информации РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК, Министерстве информации и коммуникаций РК. В сентябре 2018 года был назначен заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

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Ряд кадровых назначений произошли и в регионах.

Так, 28 февраля распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Алмас Мадиев.

Ранее он занимал должности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, главы управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы. С сентября 2017 года по февраль 2019 года был заместителем акима города Алматы, а по июль 2019 года работал председателем правления АО СПК «Алматы».

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Как стало известно 25 февраля, новым заместителем акима Шымкента согласно распоряжению акима был назначен Алмасбек Мамытбеков.

Ранее он занимал должности первого заместителя председателя регионального филиала партии «Nur Otan», акима Ордабасинского района Туркестанской области, руководителя трудовой инспекции - главного государственного трудового инспектора по Туркестанской области.

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В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области был назначен новый аким. Им стал Зайнулдин Серик Зинабекович, ранее возглавлявший Урджарский район ВКО.

Тем временем распоряжением главы Восточно-Казахстанской области акимом Урджарского района стал Нуржан Токсеитов . Он ранее возглавлял район Алтай. Нового руководителя представил аким области Даниал Ахметов.

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Новым начальником управления полиции города Актобе стал Бауыржан Атабаев. Нового начальника 24 февраля представил первый заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области Канат Алиев.

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Приказом Генерального прокурора РК на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Майлыбаев. Об этом стало известно 28 февраля. До настоящего назначения он работал начальником департамента Генеральной прокуратуры.



