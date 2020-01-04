Кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» по традиции предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК. Трудовую деятельность начал в 2003 году. В различные годы работал в частном секторе в качестве юриста. В августе 2012 года был назначен на должность заведующего Кафедрой международного права и международных отношений АО «Казахский гуманитарно-юридический университет». С 2015 по 2018 годы — заместитель председателя правления – директор Академии фундаментальных и прикладных исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева. С 2018года — провост – директор Академии правовых и экономических исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева.





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Назначен новый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК – им стал Азамат Батыркожа. А. Батыркожа начал трудовую деятельность в 1995 году. В различные годы работал в корпоративном секторе, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Национальном банке РК, ОАО «Казахтелеком», ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Министерстве индустрии и новых технологий РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, Министерстве образования и науки РК, фонде устойчивого развития «Самрук-Қазына». С 2015 по 2017 годы — директор департамента технологического и инновационного развития МИР РК. С 2018 по 2019 годы — президент АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». С февраля 2019 года по настоящее время занимал должность председателя правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».





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Аян Дуйсембаев назначен советником акима Мангистауской области. В разное время работал оперуполномоченным отдела при Службе криминальной полиции ГУВД г. Алматы, старшим оперуполномоченным отдела при службе криминальной полиции ГУВД г. Алматы, начальником отделения УБОП ДВД Атырауской области, командиром подразделения Специального назначения «Арлан» УВД Атырауской области, начальником управления по г. Алматы МВД РК, начальником управления по г. Астане МВД РК, начальником департамента МВД РК, первым заместителем начальника ДВД Атырауской области. Его предыдущая должность - начальник департамента полиции Атырауской области. 20 мая был освобожден от должности.





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Карагандинский футбольный клуб «Шахтёр» назначил нового главного тренера команды. Им стал украинский специалист Вячеслав Грозный. Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был украинский клуб «Арсенал-Киев». Вячеслав Грозный имеет большой опыт работы в клубах Украины, России, Болгарии. В Казахстане известен по работе в костанайском «Тоболе» и павлодарском «Иртыше». Также в тренерской карьере Грозного были такие клубы, как болгарский «Левски», российский «Терек», грузинское «Динамо» и украинские «Арсенал» (Киев), «Металлург» (Запорожье) и «Говерла».





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Назначен новый глава Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев – им стал Габит Тажимуратов. В разные годы занимал должности: начальника управления развития гражданской авиации Департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК, г.Астана; заведующего сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан, заместителя генерального директора ТОО «Airport Management Group» (управляющая компания по аэропортам РК), заместителя председателя правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО «Международный аэропорт Астана». Предыдущим местом работы Г. Тажимуратова была должность заместителя председателя правления по инфраструктурному обеспечению Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.



